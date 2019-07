Horoskooppi

Horoskooppi 5.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Saat odottamatonta apua yllättävän työruuhkan selvittämiseen. Löydät samalla uusia piirteitä itsestäsi. Muutos on sittenkin mahdollinen!Vähitellen koittava viikonloppu on ylitsepursuavan kauneuden aikaa. Ota siitä kaikki irti ja aloita ilonpito jo tänään. Elämän yltäkylläisyys peittää vanhat murheet.Sinä tiedät tilanteesi ja vahvuutesi, joten voit nyt valita sen joukon, jossa työskentelet. Älä välitä, vaikka ajoittain tuntuisi, että hakkaat päätä seinään. Todellisuus on toinen.Pakota itsesi mukaan eräiden hankkeeseen, vaikket olisikaan aivan vakuuttunut sen järkevyydestä. Saat hyvää ryhmätyökokemusta ja koet erilaisia onnennhetkiä.Älä jähmety kuin peura auton valokiilaan vaan kirmaa pois hankalien asioiden tieltä. Hetkenkin viivähtäminen levon ja rauhan niityllä antaa voimia kohdata taas vaikeudet.Liikaa ei nyt kannata intoutua, vaikka tilanne sellaiselta tuntuisikin. Pitämällä nyt kielen keskellä suuta, pääset pian nuolemaan hunajaa.Huomaa arjen läheisyydessä piilevä voima. Intohimo on toki oma tulensa, mutta arkeen liittyvä läheisyys virkistää myös valtaisasti.Pidä tämän viikonlopun ajan vielä kukkaronnyörejä kireällä. Sen aikana sinulle karttuu oivallinen mahdollisuus rakentaa hieno kesäbudjetti suurinekin joustoineen.Pakota itsesi puurtamaan nyt niin paljon kuin jaksat. Huomaat kiitoksen koittavan ennemmin kuin uskoisitkaan. Ja sitten loma vasta maittaakin.Tämä viikko on mennyt rikkaruohopöpelikössä seikkailuun, mutta muutosta on luvassa. Pääset ensi viikolla jo kunnollisille kesälaitumille.Tunnet hyvän energian virtaavan, mikä rohkaisee sinua tekemään uudenlaisen ehdotuksen eräälle. Odota kärsivällisesti. Kyllä siitä hyvä seuraa.Muistat monet asiat toisin kuin ystäväsi. Tiedät olevasi oikeassa, mutta jollain tavalla sopi pitää säilyttää. Pohdi silti juttuja tapauskohtaisesti.