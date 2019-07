Horoskooppi

Horoskooppi 4.7.2019

Oinas 21.3. – 20.4.

Härkä 21.4. – 20.5.

Kaksoset 21.5. – 21.6.

Rapu 22.6. – 22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10. – 22.11.

Jousimies 23.11. – 22.12.

Kauris 23.12. – 21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Älä vaadi ystävältäsi ainakaan enemmän kuin itseltäsi. Jos ja kun osaat olla itsellesi armollinen, tee samoin ystävääsi kohtaan. Kaikki on sitten helpompaa.Suhde erääseen alkaa vakiintua. Sinun tehtäväsi – toki yhdessä hänen kanssaan – on pitää liekki palamassa, sillä arki ilman sydämen tulta ei ole oikea arki.Hätistä pois kaikki häiritsevä ja keskity nyt siihen, joka on olennaista. Kesällä on oikeus tietynlaiseen itsekkyyteen, joka ei satuta toisia.Sinusta tuntuu kuin veneesi kulkisi murtuvan aallon takaharjalla. Tarvitset nyt hieman enemmän tuulta purjeisiin, jotta kulkeminen ei muuttuisi raskaaksi.Mieti, valitatko aiheettomasti vai onko tilanne todella tietyillä alueilla niin huonosti kuin sinusta tuntuu. Tässä tilanteessa ystävän neuvot ovat kullankalliit.Rahatilanteesi on nyt vakaa. Sijoita nyt sellaiseen, jota olet kauan kaavaillut. Saat jonkin ajan kuluttua sijoituksellesi hyvän tuoton.Sinun ja erään elämään ilmaantuu koko ajan lisää häiritseviä tekijöitä. Vaikeneminen ei ole tässä tilanteessa kultaa, vaan kissa on syytä nostaa pöydälle.Nyt on paras hetki tehdä pieni tai vähän suurempikin matka. Katso kukkaroasi ja rakenna matka sen mukaisesti. Kaikki irtoaminen kotikulmilta tekee hyvää.Ystävyyssuhteen poutasää virkistää mieltäsi myrskyisen ajanjakson jälkeen. Osoita kärsivällisyyttä ja huomioi pienetkin hyvät yksityiskohdat.Aiheuttaako oma temperamenttisi kärhämiä eräiden kanssa? Onko vika sysissä vai sepissä? Mieti kokonaisuutta ja pohdi, kannattaako pyrkiä muutokseen.Älä yliarvioi mahdollisuuksiasi. Optimistinen saa ja pitää olla, mutta liika kaikessa on liikaa. Jos panee suun säkkiä myöten, niin onnea seuraa siitäkin.Ystävyys voi kasvaa rakkaudeksi, joka puolestaan saattaa joskus muuttua taas ystävyydeksi, mikäli se ei kestä. Silti kaikki pysyvä ja lämmin tekee ihmiselle hyvää.