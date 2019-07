Horoskooppi

Horoskooppi 2.7.2019

Oinas 21.3. – 20.4.

Härkä 21.4. – 20.5.

Kaksoset 21.5. – 21.6.

Rapu 22.6. – 22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10. – 22.11.

Jousimies 23.11. – 22.12.

Kauris 23.12. – 21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Tietty suhde on vakiintumassa, mikä rauhoittaa kesääsi. Sopusointu tuo onnea ja lämpöä riippumatta siitä, millainen sää ulkona on.Nyt on hyvä hetki suunnitella investointeja tähdäten siihen, että rahatilanteesi kokee pian positiivisen muutoksen. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.Päätä nyt, miten pitkälle olet valmis menemään erään kanssa ja lähde liikkeelle. Katumiselle ei kannata jättää tilaa – ilolle ja odotukselle sitäkin enemmän.Innostu, mutta älä hosu. Olet pääsemässä vihreälle oksalle, mutta sinne nouseminen vaatii tarkkuutta loppuun asti.Nautinnon aika alkaa pian.Nyt on hyvä hetki käytellä rahoja omaksi ja toisten iloksi. Kylvämällä nyt rahaa, saat syksyllä niittää iloa ja onnea, niitäkin toisille jakaa.Kurkista tulevaisuuteen utelemalla ystävältäsi hänen suunnitelmiaan. Kun saat kuulla olevasi olennainen osa niitä, rauhoitut.Aika on ystäväsi, vaikka ajoittain se tuntuukin suurelta uhkaajalta. Opettele kesyttämään sitä olemalla tuhlaamatta kauniita kesäpäiviä turhiin töihin.Joudut ystäväsi kanssa väittelyyn, mikä lopulta vahvistaasuhdettanne. Sitä paitsi perustelujen etsiminen omille ajatuksille tekee hyvää.Taloutesi joutuu rasituksille alttiiksi, mikä pakottaa sinut ylimääräisiin ponnistuksiin. Huomaat, että ahkeruuttakin osataan palkita.Venus hallitsee ja nostaa onnellisen elämän lähiaikojen taivaasi kiintotähdeksi. Vaali yhteyksiä joka suuntaan, niin iloa riittää.Muista, että lupaukset on tehty pidettäviksi ja valat vannottaviksi. Olet tehnyt päätöksen suunnanmuutoksesta. Pidä siitä kiinni, vaikka mikä olisi.Kuuntele asiantuntijoita äläkä etsi tietoa mistä hyvänsä. Huoli ja levottomuus kaikkoavat tiedon lisääntymisen myötä. Aurinko alkaa paistaa.