Horoskooppi

Horoskooppi 2.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tiedät oman vahvuusalueesi. Pysyttäydy erään asian kanssa sillä niin kauan kunnes tunnet voimiesi palautuneen. Seikkailu saa tovin odottaa.Erään käyttäytyminen ystäväänsä kohtaan on sinusta sietämätöntä. Pohdi huolella, miten otat asian esille, mutta kun keksit ratkaisun, toimi ripeästi.Osaat aavistaa, mitä eräällä on mielessä. Turvaat omat etusi myllerryksessä parhaiten niin, että tartut heti asiaan ja saat sillä tavalla toimintaedun.Ihminen on tärkein ja vahvin voimavaa toiselle ihmiselle. Pidä se mielessäsi, kun tämänkin viikon aikana kohtaat monenlaisia kohtaloita. Ja apua voi aina tarjota!Sinun tekee mieli valittaa tylsistymistä, kun mitään ei tapahdu. Varo sanojasi, sillä ilotulitus alkaa pian ja silloin saat nauttia monenlaisista näytelmistä.Varmista, että sinun kesävarastosi ovat siinä kunnossa, missä ei tarvitse kaiken aikaa niitä täydentää. Huolettomia hetkiä edeltävät huolelliset valmistelut.Neuvottele ystäväsi kanssa yhteisistä eduistanne. Niitä on paljon, mutta silti on vaara, että ystäväsi tuntee itsensä syrjäytetyksi ilman isompia keskusteluja.Sinulla ei ole nyt varaa uhkarohkeisiin sijoituksiin. Pelaa varman päälle jopa vähän tylsästikin. Tilanne toki muuttuu, mutta silti varovaisuus on parasta.Ystäväsi rohkaisee sinua toimintaan. Tuntuu jopa kuin hän vaatisi sinulta enemmän kuin mihin viitsisit ryhtyä. Tämä kaikki vaatii sinulta ajatusten muutosta.Vaali suhdettasi vesimieheen, niin voit odottaa erittäin romanttista kehitystä. Liioittelun vaara vaanii, mutta olethan sinä järkevä, ajatteleva ihminen.Raha-asioiden suhteen on vaarallista luottaa onneen. Aina voi ja on syytäkin toivoa parasta, mutta tiedä, että ahkeruus kovankin onnen voittaa.Vitkastelu ja jahkailu ovat johtamassa sinut tyystin eri reitille kuin ystäväsi. Yrittäkää ratkaista asia nyt, kun vielä ehditte ilman suurempia vaikeuksia.