Horoskooppi

Horoskooppi 1.7.2019

Oinas 21.3. – 20.4.

Härkä 21.4. – 20.5.

Kaksoset 21.5. – 21.6.

Rapu 22.6. – 22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10. – 22.11.

Jousimies 23.11. – 22.12.

Kauris 23.12. – 21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Viikko alkaa hurlumhei-hengessä ja tuntuu kuin Linnanmäen vuoristorata olisi lastenleikkiä sen rinnalla. Nautittavaa aikaa ilman pelkoa on kuitenkin luvassa.Jo kesän alku on ladannut akkusi huippuvireeseen. Ystäväsi huomaavat si­nun virkistyneen hyvin ennen jo ennen loman al­kua. Älä ajattele huomispäivää, sillä tänään on nyt.Muistamalla äitisi neuvot siitä, että kohtuus on kaikessa ja muumien viisaus siitä, että kaikki, mikä on herkullista, on myös terveellistä, sinä pääset nauttimaan ihanasti suvesta.Vanhassa ei ole aina vara parempi vaan joskus pitää myös hylätä opit ja neuvot, jotka ovat vanhentuneet. Talonpoikaisjärki on sanana vanhanaikainen, mutta sisällöltään mitä tolkullisin.Tee tänään niin paljon viikon askareista kuin vain jaksat. Sinulle tulee lähipäivinä kovin paljon yllättäviä juttuja, jotka vievät muuten aikaasi.Koska sinua kuunnellaan, sinulla on myös vastuu sanoistasi. Ajattele siis, mitä sanot, ettet takertuisi myöhemmin selittelyiden verkkoon.Löydät kauan etsimäsi viestin. Lue ja nauti siitä, sillä siihen liittyvä aika ei enää palaa, mutta se pysyy osana sinun tarinaasi. Ja tarinoistahan elämä rakentuu.Älä rohkaise erästä, jos et halua, että joudut selittelyiden verkkoon. Kerran se vain kirpaisee, jos oikeasti haluat olla jatkamatta hänen kanssaan samaan suuntaan.Kuuntelepa tarkasti, mitä eräs todella sanoo. Kuuntele siis myös sanojen takaa, sillä hänen viestinsä antaa mahdollisuudet tulkintoihin.Älä jää odottamaan ulkopuolista painetta erään asian ratkaisemiseksi. Vastuu on nyt sinulla, vaikka kuinka tahtoisit toisin ajatella.Kerro eräälle, miten paljon hänestä välität. Kehotus voi tuntua arkisen hölmöltä, mutta juuri sitä hän kaipaa nyt kuin kesän kukka virkistävää sadetta.Vitkastelu ja jahkailu ovat johtamassa sinut tyystin eri reitille kuin ystäväsi. Yrittäkää ratkaista asia nyt, kun vielä ehditte ilman suurempia vaikeuksia.