Horoskooppi

Horoskooppi 29.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kesäviikonloppuna on syytä keskittyä laatuun ja laatuaikaan. Mieti siis tarkasti, millaisiin houkutuksiin lähdet mukaan. Nyt aika on mitä kallisarvoisinta herkkua.Kerro eräälle, miten paljon oikeasti hänestä pidät. Se oikeasti pelastaa hänen viikonloppunsa, joka muuten olisi mitä arkisin kaksi päivää.Asiasi alkavat järjestyä kuin kesäinen taivas, jolla pilvet kerääntyvät päivän mittaan pitkäksi, kumpuilevaksi kumpupilvijonoksi.Pidä huolta vanhoista ystävistäsi, joista osa tuntee tulleensa laiminlyödyiksi kiireittesi vuoksi. Vaikka mutinaa ei kuulu, niin sellainen tunne on ilmassa.Murheiden hukuttaminen työtaakan alle on yksi keino, mutta niiden puoliintumisaika pitenee sillä tavalla. Nosta ajoittain niitä myös aktiiviseen tarkasteluun.Ennakoi tulevaa. Tiedät ihan hyvin, mitä sinua odottaa ja mitä sinulta tullaan vaatimaan. Osoita siis fiksuuttasi hyvällä etukäteisvalmistelulla.Taloudellinen tilanteesi on yllättäen kohoamassa, mutta se vaatii sitä, ettet heti sano ei. Laatuajankin sisältö muuttuu samalla entistä paremmaksi.Riittämättömyydentunteesi nakertaa ihanaa kesätunnelmaa. Yritä erottaa sitä muusta elämästäsi niin hyvin kuin vain voit.Erään alhainen käytös herättää sinussa ymmärrettävästi negatiivisia ajatuksia. Osoitat kypsyyttäsi välttämällä kostoa muuten kuin ajatusleikeissä, vaikkei se ole helppoa.Ideasi kukoistavat ja niitä osataan myös arvostaa. Älä siis panttaa ajatuksiasi vaan nosta niitä esille. Ole myös aktiviinen ja liiku ja vaikuta.Olet elänyt kylmän rintaman alla niin kauan, että erään pieni hellyydenosoitus tuntuu lähes hätkähdyttävältä. Vanhan iskelmän sanoin: kosketuksen puutetta mikään ei voi korvata.Kohtaat uuden ihmisen, jossa on ainesta sellaiseksi ystäväksi, jota niin kauan olet kaivannut. Ota asiat rauhallisesti, mutta älä päästä helpolla irti.