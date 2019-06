Horoskooppi

Horoskooppi 28.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pidä tyhmille puheille nollatoleranssi. Älä siis lähde mukaan erään huutolaulantaan vaan pysy rauhallisena. Sinulla on siten kaikki valttikortit käsissäsi.Anna ajatuksen eräästä johtaa tekoihin. Se, mitä sen jälkeen tapahtuu on sitten kohtalon huomassa. Oleellista asiassa on siis se, että olet aktiivisesti mukana tapahtumissa.Koko ajan sinua houkutellaan pois niistä askareista, joissa olet. Ole tarkkana ja pysy lujana, sillä oikeasti et muuten pysty yhtään minkäänlaisiin tuloksiin.Huomaat, miten paljon työtä ja hermoja menestykseen vaaditaan. Periksiantamisen aave kulkee kaiken aikaa vierelläsi, mutta sen on syytä antaa elää elämäänsä.Mitään ei vielä näy, mutta päivät ovat alkaneet lyhentyä. Siitä huolimatta kesän energiahuippu on kohdallasi kaikkea muuta kuin takana. Nyt ilon aika vasta alkaa.Saat kesälahjaksi ihanan energialatauksen uusiin avauksiin ihmissuhteiden alueella. Käytä se hyväksesi, sillä alkukesän jähmeys pidättelee selvästi sinua.Ajan kulumisen todellinen hitaus ja muutenkin kärsimätön mielesi on harmillisen ikävä yhdistelmä. Ole kuitenkin kiitollinen universumille, että saat koko ajan uusia ideoita.Älä ajaudu kesäisen virran mukana vaan ohjaa purttasi kohti sitä paikkaa, jossa haluat loppukesäsi viettää. Neuvoja satelee. Sekin on parempi kuin raekuuro niskaan.Viikonlopustasi on tulossa sosiaalisesti hyvin vilkas, joten kerää tänään voimia, jotta varmasti jaksat iloita ja valvoa. Ystäväsi saavat nähdä uuden sivun sinun timantistasi.Entäpä, jos tervehtisit kesäisen viikonlopun tuloa laululla ja ystäväkesteillä? Kaiken ei tarvitse olla niin loppuun asti ajateltua vaan se voi tapahtua spontaanistikin.Merkittäviä lähtöjä ja avauksia on luvassa, mutta kaikki tuo vaatii sinulta aktiivisuutta. Nyt siis katsotaan, löytyykö sinusta sellaista omasta takaa.Elämä on täynnä yllätyksiä, mutta osa niistä vaatii tarkkailijalta terävää katsetta. Anna kesäpäivän autereen seestyä ennen kuin ryhdyt tuohon puuhaan.