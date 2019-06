Horoskooppi

Horoskooppi 27.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Hyvänolontunne erään seurassa aiheuttaa vilskettä mielessäsi. Nauti siitä ja ryhdy jonkin ajan kuluttua tositoimiin. Et voi jäädä yksin rannalle ruikuttamaan.Houkutukset moneen suuntaan repivät ja kiskovat nyt kesällä enemmän kuin koskaan. Pysy silti lujana ja lankea vain yhteen houkutukseen kerrallaan.Rakkaus on eri asia kuin mustasukkaisuus. Heittäydy onnentunteeseen ja yritä samalla pitää vieressä kohiseva tummien tunteiden vuo aisoissa.Hyväksy oma riittämättömyytesi. Sellainen vain kuuluu ihmisyyteen ja sillä hyvä. Hetken päästä voit tarkastella asiaa rauhallisemmin.Intohimon liekki leimahtaa, mutta sen kohtalona on sammua. Tärkeää on antaa tuon liekin palaa rauhasas, minkä jälkeen lämmin tunne jää vallitsevaksi.Tunnista tunteesi ja mieti, mihin kaikkeen sinussa on ainesta. Huomaat, että sinussa on ainesta paljon enempään kuin olet kuvitellutkaan.Ole eräälle tukena, sillä hän tarvitsee nyt apuasi. Vältä kuitenkin antamasta hänelle liikoja lupauksia, slllä tiedät hyvin omat tunteesi.Toimi käytännön tasolla samalla tavalla kuin haaveissasi ja muissa suunnitelmissasi. Se on vaikeaa, muttei mahdotonta. Universumi sekoittaa sopivan cocktailin.Ei kannata loputtomasti miettiä, mitä tunteita sinussa herää erään seurassa tai mitä tunteita sinä hänessä herätät. Elä tässä ja nyt ja katso, mihin kaikki johtaa.Tanssi varovasti: älä pelästytä toista liiallisella innollasi, mutta samalla varo liian laimeaa suhtautumista, jottei hän luule sinun olevan vailla mielenkiintoa.Yrität heittää tunteitasi nurkkaan, mutta eihän se onnistu. Pelkäät samalla menettäväsi kykyä kiintyä, mistä siitäkään ei tule mitään.Pelkäät syyttä suotta paikkaasi erään sydämessä. Keskustele ystäväsi kanssa keinoista saavuttaa rauha ja levollisuus, sillä ei ole hyvä olla tavallaan turhasta huolissaan.