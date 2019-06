Horoskooppi

Horoskooppi 26.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos elämä tuntuu suorittamiselta, niin on korkea aika panna stoppi kiireelle ja kaikelle muulle kuin vain olemiselle. Vedä siis hetki lonkkaa ja rauhoita aivoja.Kokeile, toimiiko eräs juttu. Jos ei, niin ei sitten. Ei tarvitse aina juuttua epäonnistumisiin, mutta aina on syytä yrittää jotain.Jos mietit, kuinka hyödyllistä eräs asia on, niin pohdi jossain vaiheessa kannattaako tuollaista edes pohtia. Hyödyllisyys punnitaan vasta tekojen jälkeen.Sanat ovat tärkeitä. Älä viljele negatiivisia sanoja tai sanontoja, jotta ne eivät tarttuisi. Asennemuutos tässäkin on ensi askel positiivisuuteen.Jätä jotain tekemättä, jotta sinulle jää aikaa tiettyjen toisten asioiden tekemiseen. Päätös on vaikea, mutta sen tulokset ovat ratkaisujen arvoisia.Suvella on suloista ideoida syksyä. Elämässä ei ole monta ihanampaa hetkiä kuin se, kun pääsee edes hetkeksi keskittymään yksin haaveiluun.Vaaka 23.9.–23.10. Näet iloista unta ystävästäsi. Ota heti häneen yhteyttä, sillä hänellä saattaa olla iloisia uutisia. Ja vaikkei olisikaan, niin jo hänen äänensä kuuleminen tekee hyvää.Kuuntelet viehättävää huijaria, jonka suloisia puheita mieluusti uskoisit, mutta sitten asian toinen puoli nousee esiin. Ole siis valveilla.Jos haluat elämänmuutosta, niin pyri siihen. Se ei onnistu pelkällä haaveilulla vaan tarvitaan päätöksiä ja tahtoa muutoksentekemiseen.Luulit kokeneesi jo kaikki kolhut, mutta universumilla on vielä jotain pientä sinun varallesi. Onneksi se tulee vasta paljon myöhemmin. Nyt on monta syytä huolettomuuteen.Laita asiat arvojärjestykseen ja rupea poistamaan rasitusta sen mukaisesti, niin pääset pois sähläämisestä ja liiasta levottomuudesta.Eräs käy hermoillesi. Vaihtoehtoja siitä rauhoittumiseen on monia ja yksi on se, että olet hetken aikaa ilman hänen seuraansa. Jos kyse on läheisestä, tee yksin pieni matka.