Horoskooppi

Horoskooppi 25.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tunne-elämä ja ennen muuta romantiikka ovat tämän viikon nousevia tähtiä. Käy läpi mennyttä ja nuoruuttasi ja poimi sieltä eväitä, mikäli niitä löytyy.Ajatus eräästä ihmisestä vie sinut tekoihin, jotka toden totta herättävät uusia ajatuksia. Nauti tuosta ketjureaktiosta sen viimeisiin räjähdyksiin asti.Tuntuuko siltä, että kesän kuumuudesta huolimatta elämäsi on kohmeessa? Keskustele asiasta ystäviesi kanssa ja miettikää parhaita keinoja koneiston rasvaamiseen.Eräs ihminen on ollut mielessäsi jo hyvin kauan, mutta et ole kyennyt ottamaan ratkaisevaa askelta yhteydenottoon. Teepä se nyt, ettei tarvitse myöhemmin katua.Säästäminen tunteissa ei tuota kenellekään muuta kuin ylimääräisiä harmeja. Mene itseesi ja mieti, milloin olet kertonut niistä ystävillesi. Korjaa nyt tapasi.Joillakin on taipumus unohtaa loman syvin merkitys. Ota sinä siitä opiksi, sillä noinkin yksinkertainen oivallus voi suoda merkittäviä pikavoittoja.Ystäväsi toteuttaa unelmaansa, mikä tuntuu sinusta tosi hyvältä. Käännä vähitellen katse itseesi ja mieti, milloin sinä uskaltaudut tekemään samoin.Tiedäkin, että huolistakin voi pitää lomaa. Se kasvattaa toiveikkuuspääomaa, jonka turvin voi päästä pitkälle syksyyn todella iloisesti.Huomaat nyt, miksi kannatti raataa kuun alkupuolella. Se antaa vihjeitä myös tulevaan: varautuminen johonkin yllättävään kannattaa aina.Seuraat kiinnostuneena eräiden yritystä oman maailmansa valloittamiseksi. Ota siitä eväitä itsellesi, mutta älä yritä kopioida, sillä heidän elämänsä on heidän elämänsä.Lähdet liikkeelle lopusta, mikä hankaloittaa tilannetta, mutta kyllä sinä siitä selviät. Matka on pidempi, mutta toisaalta hauskuuttakin riittää.Enää ei kannata katsoa taaksepäin, kun sinulla on mahdollisuus luoda toiveikas katse eteenpäin. Anna siis mennä. Myötätuulta riittää!