Horoskooppi

Horoskooppi 24.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pääset maksamaan lähimmillesi korkojen kanssa heidän kärsivällisyytensä. Sinulla on nyt kosolti aikaa,jota voit käyttää jopa iloisesti tuhlaten.Kesän aikataulu alkaa rakentua uudelleen juhannuksen mukavien tapahtumien jälkeen. Huomaat, miten pienilläkin asioilla voi olla isoja vaikutuksia.Romantiikan kukan kukkiminen ei rajoitu sydänkesään vaan oikeasti hoidettuna siitä on iloa vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi. Toimi, kun sokeri vielä suussa sulaa.Suunnittele talouttasi tarkasti, niin vältät tietyt yllätykset. Tuleva kehitys vaikuttaa nyt erinomaisen hyvältä kaikilla mittareilla.Monen rintaman sota vie valtavasti energiaa ja voimia. Sama koskee monen asian samanaikaista tekemistä. Varmistat voiton arjessa sillä, että keskityt yhteen asiaan kerrallaan.Eräällä on tapana ylireagoida. Sinulla on varaa ottaa asiat hyvin rauhallisesti, mikä antaa tiettyyn tilanteeseen etulyöntiaseman.Pärjäät kyllä omillasi, mutta onko ahertaminen yksin aina herkkua? Pohdi mahdollisuuksia yhdistää arkea eräiden kanssa, jotta kaikkien yhteinen etu kasvaa.Sinulla on omia suunnitelmia, joista on hyvä pitää kiinni. Paljasta niitä sen verran kuin sinun etujesi kannalta on viisasta. Varovaisuus tällä alalla on hyvästä.Pane jalalla koreasti! Milloin olet viimeksi tanssinut niin, että sydän on haljeta? Niinpä. Nyt on siis aika elvyttää noitakin unohtuneita taitoja.Aistisi ovat nyt herkimmillään. Katso ympärillesi ja kuuntele ääniä. Saat vihjeitä, joiden avulla löydät aivan uudenlaisia polkuja.Sukkela mielesi hake koko ajan keinoja velvollisuuksien välttämiseksi. Pane ajatuksesi kuriin, niin saat myös ylimääräistä energiaa tekojen kannustukseksi.Kesän valossa talven huolet näyttävät todellisen kalpeutensa. Ota murheet uuteen käsitelyyn ja anna samalla menneiden olla. Kaikella on nimittäin aikansa.