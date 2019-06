Horoskooppi

Horoskooppi 19.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinun ehdotustasi vastustetaan, mikä on osittain hyvä, sillä se vaatii sinua perustelemaan asiaa lisää. Huomaa perustelun voimauttava vaikutus lisääntyvänä itsevarmuutena.Vietät aikaasi seurassa kuunnellen suulaampia, mikä sopii hyvin, sillä tällä hetkellä väistyt mielelläsi taka-alalle. Huoltahan ei ole: kun aika on valmis, otat taas paikkasi.Eräs yrittää saada sinut puolelleen hieman epämääräisin lupauksin. Älä lähde tuohon kyytiin ennen kuin olet ottanut selvää pienellä painetuista ehdoista.Sinun on nyt selvästi ilmaistava, miten aiot tässä tilanteessa toimia. Vaihtoehtoa sille ei ole. Sen sijaan vaihtoehtoja toimintatavoillesi on paljonkin.Toiset kuvittelevat sinun tilanteesi aivan toisenlaiseksi kuin se oikeasti on. Sinulla ei ole minkäänlaista tarvetta korjata sitä. Sen sijaan voit huvittuneena miettiä asiaa.Pyydät erästä opettamaan elämän tarkoitusta, vaikka itse vallan hyvin sen tiedät. Nautit kuitenkin hänen läsnäolostaan niin paljon, että se on ymmärrettävää.Kadut turhaan erästä asiaa. Katso asiaa toisesta näkökulmasta, niin näet tilanteen aivan toisenlaisena ja mahdollisuutesi todella suurina.Oma näkemyksesi eräästä asiasta selkeytyy. Sinällään ei ole ihme, ettet ole jaksanut ajatella asiaa aikaisemmin. Nyt kun tilanne ratkeaa, sinulle avautuu selvä reitti sydänkesään.Rupea heti tänään hoitamaan erästä asiaa, jotta se ei jää rasittamaan sinua juhannuksen ajaksi. Luota itseesi, niin onnistut varmasti.Ei makeaa mahan täydeltä. Sinulla on iso tontti hoidettavana, mikä merkitsee myös sitä, että sinun on jaksettava hoitaa kokonaisuutta niin, että se jää myös jälkeesi hyvään kuntoon.Kaikki on nyt sinun omissa käsissäsi. Voit muokata kokonaisuutta tahtosi mukaan, mutta olet myös vastuussa siitä, mitä asiasta seuraa.Joudut antamaan vastauksen erään kysymykseen. Tee se tahdikkaasti, jotta hän ei loukkaannu tai innostu asiasta liiaksi. Pääset myöhemmin mukaan asian muokkaamiseen.