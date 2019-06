Horoskooppi

Horoskooppi 18.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Puuhasteluntahtosi ylittää jo kohtuuden rajat. Varsinkaan kesällä ei oikeasti taida olla fiksua synnyttää levottomuutta lähipiirissäsi. Hengähdä siis hetkeksi.Pääset vihdoin tekemään uudistuksia elämässäsi. Huomaat samalla, että muutokset antavat lisää puhtia ja piristävät muutenkin.Päivät ennen juhannusta ovat tärkeitä, sillä niitä on vähän. Keskitä nyt tarmosi niihin juttuihin, joiden muistat – toivottavasti – jääneen aiempina vuosina varjolaan.Saat korjattua monia ikäviä asioita, mikä tekee juhannuksesta ja sen jälkeisestä ajasta seesteisen ja onnellisen. Tällaista kesää kelpasi odottaa.Jaa voimasi viisaasti. Sinulla on monta rautaa tulessa, mikä pitää sisällään uupumisen vaarallista värinää. Sen vuoksi on hyvä opetella oikea-aikaista rentoutumista.Täydenkuun jälkeiset suviyöt ovat ainutlaatuisia. Nyt ei kannata hukata aikaa nukkumiseen vaan hae yökävelylle sitä, jonka ajatteleminen on pannut sinut valvomaan.Lähipiirissäsi sopu tahtoo rikkoutua. Harmillinen velvollisuutesi on toimia sillanrakentajana eräiden välillä. Kiitosta saat aluksi vain itseltäsi. Pian toki muiltakin.Universumi suhtautuu suurella suopeudella pyrkimyksiisi, mikä tarkoittaa sitä, että nyt on todella hyvä hetki ryhtyä suunnittelemaan kauan kaipaamiasi uudistuksia.Eräät ovat varmoja, että juuri sinulla on ratkaisu heidän ongelmiinsa. Pysyttele aktiivisena ja valmiina, kun aletaan hakea oikeita ihmisiä oikeille paikoille.Pikkuasiat, joista ei aiemmin piitannut paljoakaan, tuntuvat nyt saavuttavan aivan uuden tason elämässäsi. Luota, että saavutat pikaisesti tasapainon eri asioiden välillä.Tunnet työssä jaksavasi vaikka mitä, mutta pieni harkinta ei olisi tälläkään saralla pahasta. Huomaa, ettet ole kone, vaikka saatkin kaiken sujumaan ajoittain kuin rasvattuna.Sosiaalinen elämä tuottaa sinulle paitsi kullanhohtoisia hetkiä, myös uusia ulottuvuuksia ja uusia ihmisiä. Nauti siis kaikesta – ja vielä kesästä kaiken muun ohella.