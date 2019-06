Horoskooppi

Horoskooppi 17.6.2019

Jaa kokemuksiasi erään kanssa, niin huomaat, miten paljon teillä on yhteistä. On epävarmaa, syntyykö tästä suurta ystävyyttä, mutta lämmin ihmissuhde ainakin.Tunnet itsesi näkymättömäksi, mikä tekee kaikesta epävarmaa. Puhu asiasta ystäviesi kanssa, jotta voitte hakea asiaan pitkäkestoista ratkaisua.Sinulla on oikeasti varaa nousta tilanteen yläpuolelle ja olla antautumatta mutapainiin, vaikka se houkuttaisikin. Tässä otetaan nyt sinusta mittaa.Kesän monenlaiset houkutukset surisevat ympärilläsi. Täydelliseen ehdottomuuteen tuskin kannattaa mennä, mutta vääränlainen holtittomuus hankaloittaa syksyäsi.Kokeile sen vaikutusta, että rupeat yhtäkkiä kouluttamaan ja kasvattamaan muita tietyissä asioissa, joihin sinulla on tiukka kanta. Vastoinkäymiset koulivat sinusta viisasta.Havaitset hermostuvasi ystävällesi asiasta, joka oikeasti on sinun itsesi hoidettava. Muista se, kun seuraavan kerran tunteesi alkavat vastaavassa tilanteessa kuumeta.Sinulle uskoudutaan asiassa, jonka todenperäisyys tuntuu kovin heppoiselta. Kuuntele ja ole kohtelias, mutta tee johtopäätökset isomman kuuntelukierroksen jälkeen.Helpotuksen tunne valtaa mielesi, kun viikonlopun jälkeen pääset rakentamaan loppukiriä kohti juhannusta. Asioita tärkeämpää on rakentaa juhla ystävien ympärille.Saat hyvän oppitunnin ahneuden seurauksista, kun katsot miten eräs toimii kaikista varoituksista välittämättä. Osaat varmasti jatkossa toimia toisin.Salaliittoteoriat elävät ja voivat hyvin, kun sinäkin alat miettiä monen varmalta tuntuvan asian muuttumista puhtaaksi jossitteluksi.Saat tilaisuuden hankkia kesäksi lisää lomarahaa. Tartu siihen, mutta lupaa myös itsellesi, että varmasti saat kaiken ajoissa valmiiksi,Nyt on oikea hetki tarttua kesän haastaviin remonttijuttuihin, jottei sinun tarvitse syksyllä ruveta voivottelemaan. Aloita siis nyt ja heti.