Horoskooppi

Horoskooppi 15.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kyllä maailmaan sanoja mahtuu, mutta mitä niiden taakse kätkeytyy? Varsinkin erään kohdalla on syytä miettiä ja kuunnella sanoja sen kaksi kertaa.Uskalla toivoa ja kysyä eräältä, onko hän vapaa lähtemään. Saatuasi vastauksen on hyvä toimia pian, sillä tuo mahdollisuuksien ovi on vain hetken aikaa auki.Pari viikkoa on aikana joko olemattoman lyhyt tai toivottoman pitkä. Odotuksesi kannalta se on toivottoman pitkä, mutta pysyttele kärsivällisenä.Horjut kahden vaiheilla. Älä odota kohtalon tönäisyä vaan ota itse askel. Se voi olla oikea tai se voi olla väärä, mutta tärkeintä on, että teet itse ratkaisun.Olet huolissasi ystävästäsi, mikä värittää viikonloppuasi. Tee loppu huolista ottamalla häneen yhteyttä ja selvittämällä tilanne. Tieto tuo aina helpotusta.Et tahtoisi kohdata erästä ihmistä, mutta tiedät, että se on vain tehtävä. Kokoa voimasi, niin huomaat nopeasti, että ei se niin paha ollutkaan. Ja voimaannut siitä lisää.Et ole koko maailman keskipiste, vaikka oletkin oman universumisi tähdistä kirkkain. Suhteuta asiat, niin huomaat pienissäkin jutuissa piilevän suuruuden.Eräs on itsepintainen, mikä hivelee sydäntäsi. Ole silti yhtä lailla varovainen kuin aiemminkin, sillä jotenkin tässä kaikki ei täsmää.Sinulla on niin paljon muistettavaa, että pää on pakahtua. Tee itsellesi viikonlopun työlista, jotta saat rauhan ja levon sekä rentoja hetkiä sopiviin väleihin.Älä kysele toisen tunteista tilanteessa, jossa on parasta vain olla ja nauttia. Analyysit ja tutkailut kannattaa säästää syyssateisiin.Leiki paroni von Münchausenia ja vedä itsesi tukasta ylös suosta. Se onnistuu, sillä niin moni asia on omasta tahdosta ja energiasta kiinni.Suviseen viikonloppuun sisältyy niin paljon kaunista, että sydän on pakahtua. Jollet ole aiemmin kirjoittanut päiväkirjaa, niin kokeile. Huomaat pienten asioiden säilyvän.