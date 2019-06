Horoskooppi

Horoskooppi 14.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Eräs yrittää pitää lähipiirinsä kurissa pelon ilmapiirillä. Huomaat hyvin, että se ei onnistu. Lempeys ja ystävällisyys ovat aina paremmat työvälineet.Opettele luopumaan tyylikkäästi. Kaikkea ei voi kerätä ympärilleen. Sama koskee niin tavaraa kuin ihmisiäkin. Jos ei jaksa pitää kaikesta huolta, osasta on vain luovuttava.Eräs suhde alkaa vakiintua ja se löytää uomansa. Iloitse siitä, vaikka kaikki ei nyt alkuun olisikaan täyttä unelmien ilotulitusta. Kyllä se siitä, sillä tie on pitkä.Tee suunnitelma, joka tähtää koko kesän onneen. Utopialta tuntuva asia onnistuu, jos sinä niin päätät. Toki se vaatii työtä ja tarmo, mutta niitähän sinulla on.Olet poikkeuksellisen tyytyväinen ja onnellinen, mikä herättää luonnollisen huolen, että milloin kaikki loppuu. Anna noiden ajatusten tulla ja mennä. Elä tässä ja nyt.Joudut rakentamaan erään asian puolittain tyhjän päälle alkaen aina alusta. Jaksat sitä jonkin aikaa, mutta sitten on jaksettava myös rakentaa perusteellisemmin.Anna jo arpisten haavojen olla. Kesä tuo omat haavansa ja kolhunsa, mutta se parantaakin ne. Tärkeää on keskittyä siihen, mitä sinulla on nyt käsillä.Keskustele ystäväsi kanssa yhteisistä intresseistänne. Niitä on paljon, vaikka kohtaattekin aivan liian harvoin. Varo myös sitä, että ystäväsi tuntisi itsensä syrjäytetyksi.Älä jätä kaikkea viime tippaan. Huomaat sellaisen vaikutuksen eräässä, joka heiluu kuin heinämies eikä pysty keskittymään asioihin tai edes läsnäoleviin ihmisiin.Nyt on hyvä hetki suunnitella investointia itseesi. Raha tuo nimittäin oikeasti onnea, kun sitä käyttää viisaasti. Huolettomuuden tunnetta ei voita mikään.Sait ystävältäsi viestin, johon et ole vastannut. Muutenkin tuollaiset pienet arkeen liittyvät asiat kasvavat liian suuriin mittoihin, jos et tartu niihin heti.Aurinko ei voi aina paistaa. Pilvinenkin sää suo omat ilonsa, ja sade on elämän kannalta välttämätön. Muista isoäitien viisaat sanat: tyytyväisyys on elämän onni.