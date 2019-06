Horoskooppi

Horoskooppi 13.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Etsit liikaa merkityksiä aivan tavallisista asioista. Joskus peruna on vain peruna ja kuu vain kuu. Jalat on hyvä pitää maassa samalla, kun tähyilee taivaita.Viimeaikaisten tapahtumien jälkeen sinua kuunnellaan tarkkaavaisemmin kuin olet ikinä osannut odottaa. Sanojesi aiheuttamaa vaikutusta ei voi kuin ihailla.Pääset matkustamaan, jolloin sinulle tulee hyvin aikaa myös monien arkisten asioiden kuntoon laittamiseen. Huomaa, että mikään ei ole samantekevää.Odotat erään ihmisen päätöstä, mikä ikään kuin halvaannuttaa sinut etkä saa ennen sitä hoidettua montakaan juttua. Yritä tänään irrottaa mielesi asiasta, jotta voit hetken levätä.Kaikkiruokaisuutesi koituu pelastukseksesi, sillä välillä on tarjolla huomattavankin vähän sinulle kaikkein mieluisinta hengenravintoa.Rakenna itsellesi unelmien päivä. Jos se ei sattuisi onnistumaan, niin lienee varma, että osa jutuista jää varmasti mieleen.Älä turhaan ärsytä erästä ihmistä, jonka kanssa asiat ovat muutenkin jo tarpeeksi mutkalla. Oikeasti sinä olet tässä suhteessa aikuinen. Ole siitä iloinen.Harkitse, mitä teet seuraavaksi. Olet tulossa tienristeykseen ja valinnoillasi on todella suuri merkitys myös ystäviesi kannalta.Sinulle kerrotaan kaikenlaista eräästä tuttavastasi. Älä usko oikeastaan mitään vaan kuuntele ja arvioi myöhemmin. Kertojalla on omat tarkoitusperänsä.Romanttinen puolesi ei tule eräille yllätyksenä, mutta se, että saat myös aikaiseksi jotain, tuottaa ystävillesi iloa - kuten se tekee sinullekin.Eräs yrittää selittää tietyn yhteisen kokemuksenne tavalla, joka saa sinut nousemaan takajaloillesi. Älä hermostu, mutta pidä toki omista ajatuksistasi kiinni.Vino peili on joskus parempi kuin kunnollinen. Sen kautta voi saada yllättävän näkökulman aiemmin aina itsestäänselvänä pidettyyn asiaan.