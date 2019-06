Horoskooppi

Horoskooppi 12.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Et voi enää peräytyä tietyistä taloudellisista sitoumuksista. Pure hammasta ja hoida homma kotiin äläkä missään tapauksessa kadu jälkeenpäin.Sinulla on omat vahvuutesi ja toisilla omansa. Kadehtiminen ei kannata, sillä täydennätte yhdessä toisianne. Toisten salaiset viat ja puutteet eivät välttämättä näy pinnalle.Jos sinusta tuntuu, että elämäsi on yhtä vahingontorjuntaa, niin onhanse kai sitten. Tähän asti olet pystynyt pitämään maalisi puhtaana, joten iloitse edes siitä.Muistat yhtäkkiä erään vanhan lupauksen, jonka täyttämättömyyteen et ole reagoinut. Nyt on syytä hyvän kesäsään aikana ruveta korjaamaan vanhoja syntejä.Et saa erästä perääntymään päätöksestään kuin rakentavalla keskustelulla. Onneksi sinulla riittää kärsivällisyyttä hänen vähemmän diplomaattiselle tyylilleenkin.Sinulla on nyt, mitä tarvitset, mutta onko sinulla se, mitä haluat? Alkukesä on hyvää aikaa paitsi korjata vanhoja virheitä, myös laittaa asioita tärkeysjärjestykseen.Mieti, kenen joukkueessa haluat pelata ja mikä on sinun paikkasi. Unelmajoukkueen rakentaminen on hidasta, sillä kaiken on hitsauduttava yhteen.Tiellesi sattuu sopiva matka, joka antaa sopivasti aikaa omien ajatusten selkeyttämiseen. Käytä hetkesi viisaasti, sillä kiireet uhkaavat palata.Olet jo kauan odottanut oikeaa hetkeä erään elämänvaiheen päättämiseen. Nyt se on koittamassa. Voit luottaa läheisten tukeen ja turvaan, mikä auttaa vauhtiin.Saat perusteetta ikävää palautetta, mutta koeta kestää. Joudut odottamaan työsi tulosten valmistumista, mutta eipä aikaakaan, kun työsi perusta todistetaan oikeaksi.Suunnitelmasi lähtevät nopeasti eteenpäin. Varaa riittävästi aikaa ja kärsivällisyyttä niiden toteuttamiseen, sillä työtä tulee olemaan paljon.Olet odottanut erään viestiä jo kauan. Tuntuu kuin se toisi kesän lämmön takaisin moninkertaisena. Sinulle avautuu aivan uudenlainen keskikesä.