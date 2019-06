Horoskooppi

Horoskooppi 11.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Päivät ovat tärkeitä, joten tee tänään vähintään yksi niistä asioista, joita olet viikon varalle itsellesi kasannut. Ei paniikkia, muttei myöskään liiallista huolettomuutta.Sinä ehdit vielä valita toisin. Mieti siis tarkasti päätöstäsi, ja jos se vielä vaikuttaa hyvältä, jatka sen toteuttamista.Anna itsesi olla pelokas tai ole rohkea. Tärkeintä on, että olet juuri sitä, mitä olet. Sinut hyväksytään kuitenkin aina sellaisena kuin olet, vaikka itse olisitkin epäuskoinen.Hae omaa paikkaasi. Tee se rauhallisesti, sillä paikkasi on olemassa ja löytyy aivan varmasti. Sinulla on runsaasti aikaa, sillä matkan varrelta löytyy aina muutakin.Pääset hyvään keskusteluyhteyteen aivan uuden tahon kautta. Huomaat, miten hyvää tekee, kun saa vaihteeksi uusia ajatuksia elämänsä varrella.Uhkailu ei ole rohkeutta vaan levollisuuden säilyttäminen tilanteessa, jossa eräät aikovat turvautua epärehellisiin toimiin. Ilmaise kantasi riittävän selkeästi.Et voi enää peräytyä tietyistä taloudellisista sitoumuksistasi. Sovittele niitä arkeesi, jotta saat kesästäsi täyden ja iloisen.Odotettu tapaaminen erään kanssa kääntää ajatuksesi menneisiin tapahtumiin. Pienillä asioilla on joskus odottamattoman ihania seurauksia.Älä lyö nyrkkiä pöytään vaan jatka neuvotteluja. Sitkeytesi ja sinnikkyytesi osoittautuvat lopulta niin suuriksi valteiksi, että saat tahtosi läpi.Eräs haluaa vääntää asioita omaan suuntaansa, joka ei ole sinusta oikea. Pidä siis pintasi sitkeästi ja esitä perustelusi selkeästi.Ilmaise eräälle oma kantasi selvästi. Sinulla on romantiikan alueella käsissäsi valttikortteja, mutta pelikumppanisi halukkuus peliin kummastuttaa – ja syystä.Nyt alkavaa ihanaa jaksoa olet jaksanut odottaa kauan. Huolia ja murheita ei kannata haudata vaan ne ovat nyt käsiteltävissä ja poistettavissa.