Horoskooppi 10.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jollet tiedä, mitä mieltä olet erään toiminnasta, sinun ei ole pakko ottaa kantaa. Toisinaan on hyväksikin antaa asioiden vain olla tovin.Ole tällä viikolla tarkkana anteliaisuutesi kanssa. On nimittäin mahdollista, että teet laskuvirheen, jonka oikaiseminen vie paljon aikaa.Sinun ei tarvitse toistaa vanhempiesi virheitä. Mieti, miten he olisivat toimineet sinun tilanteessasi ja valitse sitten nykyhetkeen paremmin sopiva vaihtoehto.Mieti, mitä menneistä kannattaa katua ja mistä olla perustellusti ylpeä. Mielenkiintoista on myös se veteen piirretty raja tiettyjen asioiden välillä.Älä tunge itseäsi väkisin seuraan, joka ei kenties ole sinulle hyväksi. Lähesty varovasti ja katso, mikä on oikeasti pelin henki.Nyt on hyvä hetki varastoida tietyt asiat ennen kuin alat saada lisää niin paljon, ettet tiedä, minne niitä juttuja tunkisit. Kaikelle on aikansa.Eräs ei kohtele sinua kuin vertaistaan. Älä jää hetkeksikään tuollaisen tyypin vaikutuspiiriin. Sinulla on totisesti parempaakin tekemistä.Pidä pintasi. Eräs yrittää saada sinua keskeyttämään jotain, josta vasta viime aikoina olet oppinut edes pitämään. Pidä kiinni aikatauluista, niin hyvä tulee.Tässä ja nyt on hyvä eli paras elää. Jossittelu ja sitkuttelu ovat niin vanhanaikaisia, että isoäitiäkin nolottaa.Eräs vuotaa sinulle salaisuuden. Mieti, miten siihen suhtaudut, varsinkin, jos hän on saanut asian joltain ulkopuoliselta salassapitoa vannottaen.Älä vain hairahdu luopumaan eräästä sinulle tärkeästä asiasta ilman kunnon korvausta. Pidä pintasi ja opettele viimeinkin tinkimisen jalo taito.Ystävälläsi on taipumusta hajottaa itseään toimimalla samanaikaisesti niin monella eri sektorilla. Rakenna hänelle rautalangasta malli rauhoittumista varten.