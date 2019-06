Horoskooppi

Horoskooppi 8.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Siirrä kaikki rahaan ja talouteen liittyvät päätökset ensi viikkoon. Tämän viikonlopun myllerrykset eivät anna riittävästi tukea järkeviin ratkaisuihin.Vastaa eräältä vanhalta ystävältä tulleeseen viestiin. Muista, että itse olet moittimassa toisia hiljaisuudesta ja nyt olet itse samalla syytettyjen penkillä.Olet hienosti edellä aikataulua. Nyt ei kannata ruveta tekemään mitään uusia selvityksiä vaan painaa päälle, kun henki on vahva.Rauhallisen viikonlopun edellytykset täyttyvät ja voit pitkästä aikaa nauttia vapaudesta. Myönny erään esittämään pyyntöön.Joudut kahden vaiheille erään Skorpionin kanssa. Tee ratkaisusi äläkä enää ajattele asiaa. Jossittelu ei todella kuulu tämän tapahtuman luonteeseen.Joudut ponnistelemaan sopusoinnun säilyttämiseksi erään kanssa. Näkymät eivät todella ole parhaat mahdolliset, joten vääntöä riittää.Viikonlopun työlistasi on kunnioitettavan pitkä. Jos kerran aiot selviytyä siitä, sinun on otettava ainakin toisena päivänä iltaakin käyttöön.Kaipaat ja tarvitset hetkeksi yksinäisyyttä. Hakeudu viikonlopuksi rauhaan, jotta voit ratkaista sinua jo kauan askarruttaneen asian.Rauhoitu edes hetkeksi, sillä ystäväsikin alkaa olla huolissaan impulsiivisuutesi asteesta. Huomaat myös, että pystyt itse säätelemaan asiaa.Päästäksesi perille erään tyyssijaan sinun on hankittava sinne avaimet. Osoittautumalla luottamuksen arvoiseksi saat myös tärkeän opetuksen.Raha-asioiden merkittävä kääntyminen parempaan suuntaan muuttaa niin monta asiaa elämässäsi, että sitä on hetken ajan jopa vaikea käsittää.Hylkää hetkeksi kaikki säästöajatuksesi ja piristä elämääsi pienellä hankinnalla, jota olet jo kauan halunnut. Hetken ajan tyyneys vallitsee kaikkialla.