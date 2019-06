Horoskooppi

Horoskooppi 7.6.2019

Oinas 21.3. – 20.4.

Härkä 21.4. – 20.5.

Kaksoset 21.5. – 21.6.

Rapu 22.6. – 22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Viikonloppu huolestuttaa sinua turhaan. Tapaat pitkästä aikaa ihmisiä, joiden ajatuksista voi olla sinulle iloa, mutta pelätä tilannetta ei kannata.Olet saanut kerättyä riittävästi tietoa isoa ratkaisua varten. Voit siis joko tehdä sen tänään tai harkita asiaa vielä viikonvaihteenkin yli. Pullat ovat silti hyvin uunissa.Noudatapa hetken mielijohdetta ja katso, minne se sinut vie. Ainakin pääset hetkeksi eroon tyytymättömyyden tunteesta, joka on jo jonkin aikaa vaivannut sinua.Reagoi nopeasti uutiseen, joka on vähällä panna viikonloppusi järjestys uusiksi. Pääset siten pälkähästä ja kauan odottamasi tapaaminen toteutuu.Eräs hankala asia hidastaa ja vaikeuttaa työntekoasi. Nyt on oltava sinnikäs, jotta saat sen viikonlopuksi pois pöydältäsi kesän alkua pilaamasta.Pidä suusi kurissa ystäväpiirissä, jottet kylväisi riidan siemeniä sopuisaan sakkiin. Muista vanha neuvo: hanki ystävät läheltä ja vihamiehet kaukaa.Joudut tarpeellisten muutosten myrskyn silmään. Pidä tiukasti huolta airoista ja peräsimestä, jotta voit jatkaa myllerrysten jälkeen matkaa tavalliseen tapaan.Työ ilahduttaa ja lohduttaakin, mutta tahtoisit silti saada aikaan vieläkin enemmän hyviä tuloksia. Koska et voi laskea rimaa, sinun pitkä tehdä hetki entistä enemmän töitä.Erään hyväntuulisuus tarttuu, ja sinä pääset pitkästä aikaa elämään täysillä. Sen vuoksi nyt on hyvä tilaisuus ruveta suunnittelemaan erään kanssa yhteistä matkaa.Tarmollasi on jo rakennettu monen monta asiaa. Jatkamalla samaa tahtia, sinusta tulee monen ihmisen toiveiden kohde. Pidä siitä roolista kiinni.Liian monen huolenaiheen samanaikainen käsittely voi jumiutttaa sinut kokonaan hetkeksi. Kirjoita huolet paperille ja rupea poistamaan niitä yksi kerrallaan.Vaihtoehtoisia totuuksia ei ole. Pidä tiukasti kiinni tuosta periaatteesta, kun rupea hoitamaan ystäväsi asiaa. Vastatuulta riittää, mutta onneksi sinulla on energiaa.