Horoskooppi

Horoskooppi 6.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ole tarkkana, jotta säilytät herkkyyden kohdata toiset ihmiset sellaisina kuin he ovat. Itsestään selvää se ei nimittäin ole.Varo eristäytymisen peikkoa. Saat parhaan tuloksen osana toisten kanssa muodostamaasi yhteisöä, vaikka elo ja olo siinä ei niin ruusuista aina olisikaan.Karkota epäluulot ja vähän äkkiä mielestäsi. Vilpitön usko tiettyihin ihmisiin ja heidän tarkoitusperiinsä on nyt paras tae sinunkin osuutesi onnistumisesta.Elämäsi tuntuu tyyneltä ja jopa paikallaan seisovalta. Sellaisenakin siitä on hyvä nyt nauttia, sillä myrskyllekin koittaa vielä hetkensä.Olet nyt tavallistakin tarmokkaammassa vireessä ja työ luistaa. Lykkää tiettyä matkaa siihen asti kunnes olet saavuttanut haluamasi välietapin.Sanoja tarvittaisiin, mutta tuntuu kuin ne olisivat nyt hukassa. Pane parastasi, sillä eräät olisivat taipuvaisia lähtemään mukaan sinun projektiisi.Eräs ihmisssuhde on muuttumassa ja syventymässä tilaan, jollaista et ole aikoihin kokenut. Seuraa muutosta kuin hidastettua filmiä ja nauti tilanteesta.Tästä tilanteesta kannattaa nyt ottaa kaikki irti. Sateen jälkeinen maa suorastaan huutaa kylväjää puurtamaan ja uurastamaan.Jos kaikki tuntuu hankalalta, ei syytä kannata ainakaan läheisistä hakea. He yrittävät nyt kaikin keinoin tukea sinua hyvään kesävauhtiin. Älä ainakaan jarruttele.Sinua syytetään ajan hukkaamisesta, mutta toisaalta olet löytänyt verkossa haahuillessasi myös hyvää sisältöä elämääsi sekä saanut hyviä oivalluksia.Tiedät tavoitteeesi ja tiedät, millaisilla välineillä pääset niihin pyrkimään. Ajoituksesi on erinomainen, joten kaikki on enää sinusta kiinni.Järki ei selitä erään toimia, sillä ne tuntuvat niin kummallisilta. Odota pölyn laskeutumista ja tee vasta sitten analyysi – mikäli se on tarpeen.