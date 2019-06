Horoskooppi

Horoskooppi 5.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ota uusi lähestymistapa, sillä nykyisellä et pääse kovinkaan pitkälle. Kukaan ei tiedä, miten se toimii, mutta tässä tilateessa sillä ei ole väliä. Pioneerihenkeä!Teit itsellesi lupauksen. Pitämällä se ja pitäytymällä muutenkin suunnitelmissasi sinä olet hyvää vauhtia matkalla aikamoiseen menestykseen.Säästät sievoisen summan, jos nyt teet eräitä asioita aivan itse. Ammatti-ihmisen hommat ovat erikseen, mutta oikeasti sinun on jo korkea aika alkaa arvostaa omiakin kykyjäsi.Eräs syyttää sinua joutavanpäiväisestä puuhastelusta ja hyödyttömistä puheista. Anna moiselle palttua ja keskity toden totta vain omaan suoritukseesi.Mieleesi tulee sitä sun tätä. Pane syntyvät ajatukset paperille, mutta älä ksskeytä muuten tekemistäsi. Sen aika tulee sitten, kun olet päässyt tässä työrupeamassa taukoon.Et osaa suhtautua erää ilkeisiin ajatuksiin asian vaatimalla vakavuudella. Mieti vastatoimia vailla kostonhimoa. Vilpittömyytesi palkitaan varmasti.Milloin olet yllättänyt ystäväsi leppoisalla iltahetkellä? Isoihin ihanuuksiin ei välttämättä tarvita mammonaa vaan oivallusta. Haudo siis rauhassa hyviä ideoita.Tavoitteesi ovat korkealla, mutta kuka viitsisi ponnistaa saavuttaakseen maan tasolla lojuvan tavoitteen? Huomaat itsekin kasvavasi vaihe vaiheelta.Kodin jättäminen illalla siistiksi tekee aamusta juhlaa. Kokeile tuota ystäväsi antamaa vinkkiä, niin huomaat ottavasi sen automaattiseksi seuralaiseksi.Saat ajatuksen, josta voit ruveta rakentamaan itsellesi sopiva sivuleipäpuuta. Tee suunnitelmat tarkasti ja tarkista toiseen kertaan: se toimii yhä sittenkin!Jatkuva tuottavuuden maksimointiin tähdännyt kevääsi on vaihtumassa kesään: nyt on syytä ottaa rennommin, jotta jaksat kesällä rentoutua täydellisesti.Älä tingi hauskanpidosta, vaikket eräiden suhteen välttämättä edes tiedä, mitä heidän hauskanpitonsa oikeastaan tarkoittaa. Silti seikkailu on nyt tärkeintä.