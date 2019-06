Horoskooppi

Horoskooppi 3.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Maltti ja ennen muuta harkinta olkoot sinulle nyt ajan sanat. Puuhasteluintosi on lähestymässä kohtuuden rajoja, joten ota siis järki käteen, kun vielä ehdit.Pikkuasiat nousevat kovasti paljon etualalle isompien ja tärkeämpien väistyessä. Mieti, miten paljon voit luottaa toisten hoksaavaisuuteen vai pitääkö sinun toimia heti.Tunteesi erästä kohtaan eivät ehkä enää ole kiihkeitä, mutta niitä on ja paljon. Kuinka pitkälle ja mihin ne sitten riittävät, jää nähtäväksi.Elämän tiivistäminen vain kahteen osa-alueeseen ei toimi käytännössä. Monimutkaisuus on arvo sinällään ja joka suhteessa kaiken lähtökohta.Sinusta tuntuu kuin ystäväsi laiminlöisi sinua. Kerro se hänelle avoimesti ja miettikää yhdessä, miten tästä eteenpäin. Yhteisen elämän on silti jatkuttava.Raha-asioiden suhteen onni saa väistyä ja järki tulla sen tilalle. Tarkkaile maailmaa rauhallisesti ja tee ratkaisusi vakaan arkinnan jälkeen.Et saa lainkaan tukea ajatuksillesi erään taholta. Tee siis hyvissä ajoin radikaali ratkaisu ja vaihda suuntaa ja rupea itse itsesi tärkeimmäksi avustajaksi.Kireys kotikulmilla aiheuttaa sinulle päänvaivaa, mitä ei ole omiaan helpottamaan erään poukkoilu selvissä asioissa. Päättäväisyytesi koituu tässäkin suureksi avuksi.Kuljet myötätuulessa ja saat monta ikävääkin asiaa hoidettua pois päiväjärjestyksestä. Tiedät hyvin tuulen suunnan ja oikuttelun, joten varaudu hyvissä ajoin kaikkeen.Nyt on syytä päivittää ystävätilanne: eräs ei pidä lyhyiden askelten politiikastasi ja antaa sen näkyä. Mieti,kauanko jaksat puskea vastatuuleen, vai antaako se sinulle lisää puhtia.Juuri, kun olit pääsemässä erään kanssa normaalitilanteeseen, hän vetää taas maton jalkojesi alta. Kuinka kauan jaksat vielä tuota pompotusta, on toki sinun omassa harkinnassasi.Sinulla olisi mahdollisuudet kepeään viikkoon, mutta jokin vetää kulkemaan kadun varjoisaa puolta. Älä anna periksi. Olethan jo niin kauan aikaa taapertanut hänärässä.