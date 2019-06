Horoskooppi

Horoskooppi 3.6.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Uusia lähtöjä, uusia avauksia. Tämä viikko näyttää jo, millainen kesäsi tulee olemaan, ja se on hyvä se. Nyt on syytä jo antaa menneiden olla.Saat kesän avajaistarjouksena mahtavan energialatauksen uusia ihmissuhteita varten. Jo pelkkä tietoisuus siitä tulee keventämään taakkaasi merkittävällä tavalla.Asiasi alkavat sujua kuin seuraisit kesäisessä purossa juoksevan lastun leikkiä. Huomaa, että kauneus on ja pysyy ajoittaisista rumista kohdista huolimatta.Et menetä mitään, jos kerrot nyt kesän alkaessa niille, joista välität, miten tärkeitä he ovat elämässäsi. Olethan kevään aikana saanut kokea heidän rakkauttaan.Muista laatu aina ennen määrää. Tippa hyvää ei tapa, mutta ämpärilliseen pahaa mahtuu niin paljon sivuvaikutuksia, että heikompi sortuu. Ja laatutietoisuus vaatii myös ajattelua.Miksi ajautuisit virran mukana, kun purressasi on myös peräsin, jota käyttää? Voit hyvin korjata elämäsi kurssin sinne, minne todella haluat kulkea.Monilla on paljon mielipiteitä ja ajatuksia siitä, mikä on sinulle parasta. Hyvä niin, mutta siitä huolimatta sinun ei kannata kuin luottaa vain omiin tuntemuksiin.Sinua houkutellaan nyt mukaan varsin kummallisiin juttuihin. Ole tarkka ja tutki, mistä on kyse. Ja mieti, miksi juuri nyt olet sellaisen mielenkiinnon kohteena.Nytpä satelee hyviä neuvoja. Ole niistä kiitollinen ja tutki ne tarkkaan. Jos niissä on jokin hyvältä tuntuva päävire, harkitse sen noudattamista.Elämä tulvii yllätyksiä, mutta osa niistä vaatii katsojalta tarkkuutta. Kaikki ei rävähdä silmille kuin auringonsäde tai märkä rätti. Ole tarkka, niin nautit.Sortuminen paastopäätöksissä ymmärrettävästi masentaa, kun peilistä katsoo ihminen, jolle yrität muutosta. Ole vielä tämän kerran itsellesi armollinen ja salli uusi yritys.Rohkeutesi palkitaan, jos saat itsesi riuhdottua irti edes hetkeksi arjen oravanpyörästä. Et ole koskaan työtä pelännyt, mutta tehoton nysvääminen käy liikaa hermoille.