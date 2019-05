Horoskooppi

Horoskooppi 1.6.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Yöttömän yön laajentuminen ei saa merkitä sinulle työn määrän kasvua. Opettele suhteuttamaan asiat keskenään. Seuraa erään esimerkkiä.Tahdot tehdä sitä ja tätä, ja tuoltakin viittilöidään, että sinua haluttaisiin mukaan noihin karkeloihin. Elämä tarjoaa vaihtoehtoja, joiden välillä on pakko tehdä valintoja.Tähdet voimistavat tunteitasi, mikä tekee monista pienistä asioista suuria ja arkisista kohtaamisista juhlaa. Näin on hyvä elää edes hetki elämästä.Muista asioiden mittasuhteet ja sopeuta ajankäyttösi sellaiseksi, että sinulle jää myös aikaa läheisillesi ja pienille poikkeuksille arjesta.Seuraa uniasi, niin saat hyviä viitteitä muutoksista, joita toivot elämääsi. Sattuman osuus elämässä on iso, mutta vielä suurempi on onneksi oman ahertamisen.Huojennus valtaa mielen, kun ajattelet taakse jäänyttä talvea ja kevättä. Tästä tilanteesta on niin hyvä ponnistaa kesään, että sydämesi on pakahtumaisillaan.Rimaa ei aina tarvitse ylittää hipoen, vaan voit yrittää varmistua itseäsi paljon enemmän innostavista suorituksista harjoittelun avulla.Nyt on hyvä suunnitella retkeä erään sinua useasti innoittavan ihmisen seurassa. Matkanne ei tarvitse olla pitkä. Tärkeintä on kohtaamisenne.Mieti, mitä olet mennyt lupaamaan eräille. Mieti myös, miten toimia jatkossa, kun et tahdo oikein tajuta vuorokauden tuntien määrää, vaikka päivä vielä piteneekin.Suvinen myötätuuli kuljettaa purttasi. Sydämessäsi ollut haava alkaa parantua eikä kesä anna sen tulehtua, vaan tuo mukanaan palsamia.Horjuen maaliin päässyt kevät antoi sinulle lupauksia, joita nyt alkava kesä lunastaa. Mitä se sinulta vaatii? Herkkyyttä ja onnensietokykyä.Tämä suvivirsi tietää paikkansa. Edessäsi avautuu kesien kesä monine ennennäkemättömine mahdollisuuksineen ja ennen muuta uusine ihmissuhteineen.