Horoskooppi

Horoskooppi 31.5.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sosiaalinen elämäsi huipentuu jännittävään tapahtumasarjaan. Ole tarkkana ja seuraa, millä tavalla eräs lähestyy sinua. Siinä voi olla lupausta isommasta asiasta.Vesi pääsee taas virtaamaan vapaasti uomassasi. Iloitse siitä ja huolehdi, että vääränlaiset asiat eivät pääsisi turhaan tekemään patojaan.Sinulta on koko ajan odotettu mielestäsi enemmän kuin mihin olet pystynyt venymään. Sano nyt hyvissä ajoin ennen syksyä, mihin haluat venyä ja missä ovat rajasi.Tahdot nyt kerralla niin paljon enemmän kuin mihin pystyt. Vanhan kansan sanonta ”suusta säkkiä myöten” on viisas ja sitä on nyt syytä uskoa.Hiljennä vauhtiasi suosiolla, ettei universumin tarvitse ryhtyä jarrutustoimiin. Olet rupeamaisillasi sellaiseksi monivääntäjäksi, ettei pahemmasta väliä. Vielä ehdit muuttua.Talous ja tunteet ovat kumpikin alueita, joilla tasapaino edes ajoittain on mitä arvokkainta. Alkuvuosi ei mennyt kummassakaan kuin Strömsössä. Nyt on viitteitä muutoksesta.Katsopa eräitä asioita toisessa valossa. Huomaat muotoja, joista sinulla ei ole ollut aavistustakaan. Opit myös iloitsemaan pienistä yksityiskohdista.Musta ei ole valkoista eikä aikuinen tarvitse vaatteisiinsa kasvunvaraa. Ole tarkkana puheista, joilla sinulle yritetään tyrkyttää asioita väärin perustein.Tyhjät sanat satuttavat, sillä huomaat hyvin, miten vähän eräs ajattelee sitä, mitä hän sinulle puhuu. Kuuntele aikasi ja huomauta sitten.Uusia avauksia ihmissuhderintamalla, uusia iloja horisontissa. Siinäpä uutisia, joita elämäsi taistelutantereelta on ilo kuulla. Saat myös vallattua paikan erään sydämestä.Älä katsele kelloa vaan tee nyt, mitä pitää tehdä. Olet antanut itsellesi tietyn ajan tiettyihin asioihin, ja sinä teet sen sisällä sen, minkä ehdit. Piste.Elämän virtaus tuo rannallesi ihania herkkuja. Ota ne kiitollisena vastaan ja jaa niitä tavalla, joka on sinusta oikea ja kunnollinen.