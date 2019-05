Horoskooppi

Horoskooppi 29.5.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1

.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Huomaat, miten alkukuun raataminen kannatti. Voit nyt ottaa rennosti, ja pääset aloittamaan kesän virkistyneenä ja uudistunein mielin.Kevätkohme tekee tilaa kesälämmölle. Pääset viimeinkin kirmailemaan niityillä, jollaisia et muista nähneesikään. Tämä on tässä ja nyt. Siksi on syytä nauttia.Päivät pitenevät vielä hetken. Ota jokaisesta valotuokiosta vaarin, sillä uusi energia suorastaan tulvii sinuun sekunneistakin.Siirryt aaltopituudelle, jolla moni asia onnistuu. Muista, että olet luvannut eräälle ottaa yhteyttä. Sinunhan sinun piti tehdä se jo viikkoja sitten. Älä enää aikaile.Olet oikeasti vielä alussa, vaikka luulit olevasi miltei perillä. Rohkaiseva uni on parasta, mitä tällä hetkellä voit saada suorittaaksesi tehtäväsi loppuun.Saat kummalta tuntuvan kutsun. Vastaa siihen myöntävästi, sillä tuo ihminen tahtoo sinulle pelkästään hyvää ja on nähnyt sellaista, mitä moni muu ei ole.Tao nyt, kun rauta on kuumaa. Jossittelu on parasta sen jälkeen, kun on edes yrittänyt. Pahinta se on myöhemmin ilman teon häivääkään.Oinaan merkeisssä syntyneillä on nyt suuri merkitys elämääsi. Ajatus eräästä virittää tunteesi ja antaa rohkaisua. Muista, että kolkuttavalle avataan.Yhteydenotto nuoruudestasi virittää mielesi muistojen aaltopituudelle. Tuo kontakti luo uskoa uusiin avauksiin.Romantiikan kukka on puhkeamassa tarjoten näin ihania näkymiä pitkän talven ja harmaan kevään uuvuttamille. Tästä on hyvä käydä kesään.Hyvistä hoksottimista ja kekseliäisyydestä on totisesti nyt hyötyä. Pidä se mielessä, kun törmäät yliaktiiviseen itsekritiikkiin. Sinusta on oikeasti moneksi.Ota huolista helatorstailomaa ja kiitä lähimmäisiäsi kärsivällisyydestä. Elämä hymyilee yhdessä keväisen auringon kanssa. Maailma on tässä ja nyt.