Horoskooppi

Horoskooppi 28.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.– 22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Muisto eräästä tapaamisesta vuosien takaa nostattaa toivoa reitin muuttamisesta kesken matkan. Mieti asian kaikkia puolia ja aloita varmuuden vuoksi valmistelut.Kohtuus kaikessa: et voi vaatia eräältä hänen voimiaan enempää. Toinen ei saa olla sinun täyttymättömien toiveittesi välikappale.Kekseliäisyyttäsi kiitetään, eikä syyttä, sillä eräiden taipumus unohtaa on vaarantamassa tiettyjä juttuja. Sen vuoksi sinun valppautesi on nyt niin tarpeen.Kerää tämän viikon ajan voimia alkavan kesän kiireitä varten. Sinulla on vielä mahdollisuus vaikuttaa aikatauluihin, mutta se on tehtävä pian leposi jälkeen.Huomaa, miten monilla on nyt hyvää tahtoa. Sattuma korjaa nyt satoa ja sinä saat tämän myötätuulen myötä monta asiaa hoidettua pois käsistäsi.Olet eräälle kiitollisuudenvelassa. Älä turhaan hosu tuon velan maksamisen kanssa, sillä sitä varten avautuu pian uusia, kaikkien kannalta parempia tilaisuuksia.Tiettyyn asiaan liittyvä kauneus on on ollut aina olemassa, mutta sinä olet vasta nyt hahmottamassa tuota kokonaisuutta. Anna sen valloittaa mielesi.Eräs tekee laskelmia, mutta pidä mielessä, että niissä on sopivan paljon optimismia, jotta niitä olisi parempi kaupitella. Sellaisessa on vaaransa.Saat odottamattoman tarjouksen. Se tarjoaa sinulle mahdollisuuksia, joista olet tähän asti vain uneksinut. Tartu siihen ja heti.Hälinä vai hiljaisuus? Kesän lomamatkoja suunniteltaessa joutuu useasti käymään perimmäisten kysymysten äärelle. Se on kannattavaa.Eräs on luopunut ennakkoasenteistaan, mutta miten on sinun laitasi? Hän kääntyy neuvoa hakiessaan sinun puoleesi, mikä asettaa sinut portinvartijan vaikeaan asemaan.Hiljennä askelta. Kauneus on aina ollut siinä, missä sen olet nähnyt, mutta nyt se on hennompana kuin koskaan ennen. Samalla huomaat muutakin pientä siellä sun täällä.