Horoskooppi

Horoskooppi 25.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Viikon alussa mahdottomalta tuntunut solmu eräässä ihmissuhteessa sulaa tämän viikonlopun aikana pois jälkiä jättämättä. Ilosta tulee hetkeksi vallitseva mielentila.Kohtaat ihmisen, jota kohti tunnet välitöntä ihailua. Varo nolaamasta itseäsi, mutta anna reilusti avointa palautetta. Rehellisyys on nytkin avainsana.Mieleesi tulvii jatkuvalla syötöllä uusia pikkutehtäviä. Älä anna niiden horjuttaa hyvää viikonvaihdettasi vaan kirjaa ne ylös ja palaa sitten heti arjen taas koittaessa.Muistele, mitä olet sanonut ja luvannut eräälle, jottet hölmöilisi. Rupea käyttämään pientä muistikirjaa, jos se auttaisi. Rehellisyys ei ole pahe tällaisissa jutuissa.Hellyydenkaipuusi panee miettimään millaisia muutoksia elämäsi oikein tarvitsee. Puhu asiasta ystäväsi kanssa, jotta ratkaisu löytyisi.Kaiva nyt lähtökuopat valmiiksi, jotta pääset ampaisemaan kesän kimppuun kaikella sillä tarmolla, jota olet koko kevään varastoinut.Oikea-aikaisuus on monessa asiassa hyve. Se, jos mikä, vaatii harjoittelua. Onneksi sellaisen harjoitteleminen on varsin hauskaa.Luottamus ja avoimuus ovat ihmissuhteiden kulmakiviä, joiden varaan on hyvä rakentaa millainen suhde hyvänsä. Joustava asenne kaikkeen ei ole haitaksi.Aurinko piilottelee vielä hetken. Luota silti siihen, että pilvienkin takaa se pitää elämää yllä ja tulee ennemmin tai myöhemmin takaisin elämäsi arkeen.Eräiden epäily siitä, pystytkö todella tiettyyn tehtävään, tuntui viikolla saavan vettä myllyynsä. Nyt tilanne muuttuu, ja sinä saat oman koneesi käyntiin.Kohtaat toden teolla ihmisen, jonka olet tuntenut jo kauan. Et ole aiemmin lähestynyt häntä syvemmän tuttavuuden merkeissä, joten hyvät neuvot ovat tarpeen.Älä tuijota kelloa. Kyllä se eräs tietää ja muistaa. Olet hänelle tärkeä, joten voit huoletta puuhastella, mitä haluat ennen kuin ihanat tapahtumat alkavat vyöryä.