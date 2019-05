Horoskooppi

Horoskooppi 24.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Erään esimerkki saa sinut muuttamaan mielipidettäsi, mutta harkitse vielä kerran, kannattaako se sittenkään. Olethan tähän asti toiminut hyvin harkitusti.Muista vastuusi ja se, mitä lupasit eräälle. Muut eivät siitä niin piittaa, mutta sinä olet itse tilivelvollinen itsellesi omista tekemisistäsi.Kesän läheisyys saa sinut toivomaan erään muuttaneen jo ajatuksiaan. Elä toivossa, sillä se saa koleammankin päivän tuntumaan heti lämpimämmältä. Muutos on kuitenkin tulossa.Näkemäsi uni saa sinut huolestumaan eräästä. Pelkosi on turhaa, mutta sitäkin tärkeämpää on se, että ajattelet häntä yhä alitajunnankin tasolla.Saavutat tasapainon työn ja levon välillä vain lepäämällä taas enemmän. Heilurin heilahtelu tällä alueella kuuluu tietysti asiaan, mutta järkeväähän sellainen ei ole.Monta keskeneräistä asiaa roikkuu nyt ilmassa. Pääset kiinni vakauden valtakuntaan yksinkertaisin keinoin: ratko yksi keskeneräinen asia kerralla pois päiväjärjestyksestä.Erään jatkuva positiivisuus ärsyttää sinua. Mieti, mistä se johtuu, sillä tuollaisella asenteella olisi kyllä sinullekin käyttöä, jos ja kun se kumpuaa sydämestä.Sinulla on vankka käsitys itsestäsi, mutta se ei pidä täysin paikkaansa. Sinä olet nimittäin oikeasti paljon parempi tapaus kuin mihin johtopäätökseen olet itse tullut.Jos maailma ympärilläsi tuntuu epätodelliselta, niin se johtuu vain siitä, että sellaista sen meno on. Vedä henkeä ja juo kuppi teetä, niin pääset edes itse hetkeksi rauhaan.Toisten kiireet saavat sen aikaan, että he eivät pääse sotkemaan sinun kuvioitasi nyt, kun olet saamassa aikaan hyvän tekemisen tahdin. Puske täysillä kohti viikonloppua.Olet hionut ja rakentanut esityksesi niin valmiiksi, että eräs joutuu väkisinkin hyväksymään sen. Älä siis missään vaiheessa enää painosta häntä vaan odota kärsivällisesti.Terveyshuolesi ovat väistymässä, mistä kiitollisena pääset keskittymään muihin asioihin, jotka ovat nyt hetkeksi jääneet taka-alalle. Muista erästä lähelläsi olevaa.