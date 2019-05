Horoskooppi

Horoskooppi 22.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Yllättävä käänne panee päiväsuunnitelmasi uusiksi. Pääset reippaan tekemisen makuun ja tuntuu kuin kaikki sujuisi kuin unessa.Kaipaat erästä sen verran kovasti, että sinun lienee syytä ruveta rakentamaan kesän suunnitelmia uusiksi. Ilmassa leijuu suurta toiveikkuutta.Saat mieltäsi rauhoittavan tiedon, joka tekee koko loppuviikosta selkeämmän ja paremmin käsiteltävän. Teet samalla uusia aluevaltauksia.Nyt on ruvettava viipymättä töihin. Et voi käyttää enää mitään lukuisista tekosyistä. Mieti vain itsellesi sopivin työrytmi, niin loppu kyllä hoituu.Saat tilaisuuden kurkistaa kulissien taakse, minkä jälkeen tiettyjen asioiden seuraaminen tuntuu sinusta aivan toisenlaiselta. Maailma näyttää monipuolisemmalta.Pidä pintasi äläkä salli eräille mitään poikkeuksia. Olet muuten vaarassa joutua selittelyiden ja jälkipuintien loputtomaan hetteikköön.Jossittelu on turhaa, mutta silti sinun olisi kannattanut uskoa erään puheita, niin olisit välttynyt turhalta työltä. No, tässä nyt mennään etkä onneksi hukkaa muuta kuin aikaa.Ihminen ei elä yksin leivästä. Hakeudu kirjojen, runouden tai elokuvien pariin, jotta saat avarrettua kapoisaksi käyvää arkeasi uudella tavalla.Kuulet mielessäsi vanhempiesi viisaan neuvon, miten tästä eteenpäin. Vaikka aiemmat polvet olivat useasti väärässä, niin jotain tolkkua heidänkin aivoituksissaan joskus oli.Pääset pälkähästä neuvokkuutesi avulla. Muista jatkossa, että toivoa on, mutta sen parhaat apurit ovat aktiivinen mieli ja yritteliäisyys.Nyt ei kannata luovuttaa, vaikka ylämäki ja vastatuuli toista puhkuisivatkin. Vastamäki muuttuu pian myötämäeksi ja tuulenkin suunta on kääntymässä.Kesän läheisyys hälventää mielestäsi lohduttomuuden huurut, jotka ovat hämärtäneet sielusi peiliä. Kaikki on kääntymässä odottamattomankin nopeasti hyväksi.