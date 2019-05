Horoskooppi

Horoskooppi 23.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Myötätuntoa ja rakkautta ei voi ostaa, mutta vaihtokaupalla niitä on edullisessti saatavilla. Tartu siis kevättarjoukseen ja katso, minne se sinut vie.Sinulle syntyy eri-ikäisten kanssa hankalia ongelmia, joista selviytyäksesi joudut ponnistelemaan kovasti. Selvitä kuitenkin kaikki asiat ennen viikonloppua.Järkevästi harkittu askel vie sinut aimo harppauksen verran eteenpäin. Samalla toiveikkuutesi muutoksesta saa erinomaisen vahvistuksen.Puhu pikkuisen, mutta tee sen verran enemmän. Suuret sanat jättävät nimittäin nälkäiseksi toisin kuin suuret teot, jotka muistetaan kauan.Eräs yrittää provosoida sinua. Älä tartu hänen ojentamiinsa syötteihin vaan pidä itsesi aisoissa. Huomaat hänen vääränlaisen kiinnostuksensa sammuvan pian.Jos nyt jaksat ja pystyt olemaan tasapuolinen, niin tulet korjaamaan eräiltä aikamoisen pistepotin. Se vaatii sinulta paljon, mutta kyllä sitten antaakin.Yritä kaikin keinoin välttää ne väärinkäsitykset, jotka ovat uhkaamassa sinun työntekoasi. Välillä nimittäin tuntuu, ettei muunlaisia tilanteita olisikaan.Ole valppaana, ettei kukaan pääse käyttämään hyväntahtoisuuttasi hyväkseen. Kyse ei välttämättä ole hölmön höynäyttämisestä vaan jopa vain ajattelemattomuudesta.Nyt on hyvä hetki helliä itseäsi. Viikon kääntyessä kohti loppua on hyvä muistaa sinua aamuin illoin peilistä katsovaa lähimmäistä.Olisi hyvä, jos jaksaisit kuunnella, mitä kaikkea toisilla on lähelläsi sanottavana. Opit siitä nimittäin paljon ja ennen muuta voit välttää monen tekemät virheet.Älä leiki tulella vaan ole huolellinen ja tarkka kaikessa, mitä teet. Vahinkoja aiheutuu juuri hosumisesta, jonka sinäkin voit niin hyvin välttää.Joudut kärsimään epävarmasta ajanjaksosta vain hetken, vaikka onhan sekin on liikaa. Toisaalta, kun katsot ympärillesi, niin moni ei uskaltaudu tekemään irtiottoa.