Horoskooppi 21.5.2019

21.5.2019

Empatiakykysi joutuvat koetukselle, mutta olemalla aikuinen sinä selviydyt tilanteesta. Ajattele todellakin sitä, miltä tuntuisi, jos itse olisit hänen asemassaan.Menneisyys heittää varjonsa polullesi. Et voi ohittaa tuota kohtaa välinpitämättömästi, mutta sinun ei tarvitse jäädä muistelemaan hämärää pimeyttä vaan voit kiiruhtaa aurinkoon.Tämän viikon aikana elämässäsi korostuu ennen muuta vaikeuksien voittaminen, Koska eteenpäin on päästävä, tyylejä on monia. Tärkeintä on liike.Älä sekoita kahta asiaa: vitsi on vitsi, ja erään tekemä suunnitelma on kaikesta huolimatta tarkoitettu vakavasti otettavaksi. Jätä kommentointi asioista tyystin sikseen.Jos tunnet väsymystä, niin älä estele sitä vaan lepää reilusti. Ota pienet päiväunet tai käy reippasti aikaisin nukkumaan. Kaikki virkeys koituu nopeasti itsesikin hyväksi.Oikea valittaminen on hyväksi, mutta nalkuttamisesta seuraa kaikille vain paha mieli. Ota oikea ote elämääsi ja rupea sen jälkeen saarnaamaan paremman arjen puolesta.Nyt on hyvä kiinnittää huomio läheisiisi, jotka ovat jääneet jo jonkin aikaa vaille täyttä huomiotasi: Ei kannata huomautella vastavuoroisuudesta vaan toimia ripeästi.Kultainen keskitie on joka suhteessa paras vaihtoehto niihin ongelmiin, joita kohtaat. Mieti myös, mitä tapahtuisi, jos et tekisikään mitään.Saat palautetta toimistasi, mikä tuntuu aluksi jopa rangaistukselta. Huomaat onneksi pian, että se on parasta, mitä tällä hetkellä voi olla.Nauti tästä hetkestä ja tästä päivästä sillä tiedolla varustettuna, että ne eivät koskaan palaa. Toisaalta on myös hyvin armeliasta elää vain tässä ja nyt.Inhoat määräaikoja ja silti annat kaiken valua niiden ylittämistä kohti. Sen vuoksi on itsetutkiskelun, mutta myös oman elämän kurinpalautuksen aika.Sinun on vaikea hyväksyä ystäväsi näennäistä välinpitämättömyyttä huoliasi kohtaan. Kerää voimasi ja kysy suoraan, vieläkö hän sinusta välittää.