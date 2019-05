Horoskooppi

Horoskooppi 18.–19.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos tunnet olevasi muukalainen tiettyjen ihmisten seurassa, niin älä jatka enää itsesi kiusaamista vaan vaihda toimintaympäristöäsi.Iloitse ystäväsi elämän uudesta aktiivisuudesta, joka on paljolti sinun ansioitasi. Älä tee siitä numeroa, mutta kiitä sydämessäsi itseäsi.Entäpä, jos heittäisit edes hetkeksi huolet nurkkaan? Olet nimittäin rasittanut koko viikon itseäsi asioilla, joille et voi mitään.Edessäsi on pieni matka, jolla on suuria, positiivisia seurauksia. Pääset tutustumaan toisenlaiseen kulttuuriin, joka on ollut koko ajan nenäsi edessä.Universumi siirtää huolitaakkaasi veikeällä tavalla pois harteiltasi. Muista myös, että sinä olet oman elämäsi valtias ja voit oikeasti vaikuttaa moneen asiaan.Jos aikasi tuntuu aina olevan kortilla, sinun on syytä rukata työ- ja puuhakalenteriasi uuteen uskoon. Rennolla otteella saat nimittäin myös enemmän aikaan.Nyt ei kannata vilkuilla ympärilleen vaan keskittyä siihen, mikä on käsillä. Kevään hetket ovat tärkeitä kesän kannalta, joten näihin on syytä panostaa.Tiedät, mikä on järkevää ja mitä kannattaisi tehdä. Silti yrität toimia toisin. Pysähdy, vedä henkeä ja pyydä ystävältä tukea järkipuuhiin.Nyt on hyvä hetki pitää kevätsiivous ja puhdistaa paikat kaikesta kertyneestä kuonasta ja turhasta. Se koskee sekä kotia että ajatuksia.Lepo on juuri nyt sitä, mitä tarvitset kaikkein eniten. Anna kaiken turhan olla, niin solahdat ensi viikkoon virkistyneenä ja sisäisesti jopa vähän uudistuneena.Älä seuraa välinpitämättömästi erään ihmisen vaeltamista, jos kerran pystyt jollain tavalla olemaan avuksi. Pelkkä ilmoitus olemassaolostasi voi jo auttaa.Jos ja kun haluat lähteä matkalle, niin olisi hyvä aloittaa sen suunnittelu jo nyt. Saat siitä paljon enemmän irti, ja suhteesi matkakumppaniisikin syvenee siten.