Horoskooppi

Horoskooppi 17.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Viikkosi käynnistyi takkuillen ja nykien, mutta nyt tilanne on muuttumassa. Hyvään lopputulokseen tarvitset silti ystävien seuraa.Tapaat ihmisen, jonka nauru tekee sinulle hyvää. Pidä kiinni tuosta ilontuojasta, sillä hän auttaa sinua näkemään monet asiat toisella tavalla.Viikko päättyy tunnemyrskyyn, jota seuraa onneksi päivänpaistetta ja lempeä kevättuuli. Tämän tilanteen jälkeen suhteesi erääseen syvenee.Kun nyt tartut hetkeen, sinua ei pidättele mikään. Katso ympärillesi: suuri osa ihmisistä tuntuu sitkuttelevan ja mutkuttelevan. Olemalla valpas, saat myös uusia ihmisiä.Sinä olet joillekin roolimalli, joten kanna vastuuta. Olemalla eettinen ja oikeudenmukainen sinä voit pikku panoksellasi auttaa maailmaa paremmaksi paikaksi.Tämä on ollut sinun viikkosi eikä viikonvaihdekaan muuta tilannetta. Uskaltamalla ottaa sopivasti riskejä sinä saavutat jotain ennenkokematonta.Pidä nyt jalat maassa. Nyt ei ole sinulla kokeilun ja uuden yrittämisen hetki, vaan nyt on pidettävä huoli siitä, että perusasiat ovat kohdallaan.Tarkista taloudellinen tilanteesi ja tee sen jälkeen uusia pelinavauksia harkiten. Talouspuolielämä ei ole rakettitiedettä. Pidä suu säkkiä myöten.Tutki tuulen suunta ja tarkista varusteesi. Joudut pian liikkumaan sellaisella nopeudella, että kaiken oheisjutun on oltava kunnossa. Määränpäässä sinua odottaa ilo.Tuntuuko, että olisit auto, johon kokeillaan uutta polttoainetta. Kaikki ei suju ensi alkuun kuin siivillä. Hienosäädön aika on pian ohi ja saat iloita hyvästä kyydistä.Ahkeruutesi palkitaan yllättävällä tavalla. Ota siitä kaikki ilo irti, sillä oikeasti on syytä riemuita jokaisesta riemun arvoisesta asiasta.Muista, että pitkää iloa ei oikeasti seuraa itku vaan hyvä mieli jostain koetusta hyvästä. Ja sanoohan vanhakin kansa, että nauru pidentää ikää.