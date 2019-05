Horoskooppi

Horoskooppi 16.5.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Valmistaudu muutokseen niin, että tilanteen tullessa vastaan olet siinä heti mukana. Kyse ei ole isosta asiasta, mutta näin se vain käy helpommin.Kevät julistaa ilosanomaansa nyt sellaisella innolla, että sinä tempaudut väkisinkin mukaan. Nauti täysin sydämin, sillä nurkan takana jo kesä odottaa vuoroaan.Leiki ajatuksella, miten elämäsi olisi muuttunut, jos olisit tietyllä hetkellä vastannut eräälle toisin. Virheistä oppii, mutta nyt lienee syytä tyytyväisyyteen.Keskity vapaa-aikaasi, sillä työ ei vaadi nyt sinulta niin paljon. Vapaa-aikasi hoitaminen on sen sijaan jäänyt hunningolle, ja sama koskee eräitä ihmissuhteita.Tiettyjen juttujen osalta sadonkorjuun aika ei ole vielä koittanut. Sen sijaan sinä voisit käyttää aikasi tiedonkeruuseen kesänjälkeistäkin elämää ajatellen.Kevättä kestää vain neljännes vuotta, ja se aika on pian kulunut. Tiedätkö jo nyt, miten tarttua kesään? Ellet, niin ota hetkestä vaarin.Liialliset puheet johtavat harvoin toimintaan. Kuuntele erästä ja hänen puhetulvaansa, mutta älä lähde mukaan hedelmättömään keskusteluun. Keskity sen sijaan toimintaan.Jatkuva kädestä suuhun eläminen on raskasta. Istu alas ja mieti, miten tilanteen voisi muuttaa. Kaikki ei voi tapahtua käden käänteessä, mutta muutos on saatava alulle.Esittämällä loputtoman paljon kysymyksiä, sinä saat lopulta eräältä vastauksen mieltäsi askarruttaneeseen asiaan. Anna sitten ajan hoitaa loput tämän asian suhteen.Sydämesi vaikuttaa kaipaavan ravintoa, jota ei löydy aivan lähipiiristä. Luo katse maailmalle ja mieti, mistä saisit tuohon parhaan avun.Oikeasti voisit elää tässä ja nyt. Toimit viisaasti tekemällä nyt ne päätökset, jotka ovat kesän sujuvan soljumisen kannalta parhaita.Huolehdi terveydestäsi, ja jos sinulla on tarve mennä lääkäriin, älä lykkää ajanvarausta vaan toimi jo tänään. Siten saat monta asiaa pois mieltäsi rasittamasta.