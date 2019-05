Horoskooppi

Horoskooppi 15.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinulla ei ole tähän asti ollut ylisuorittamisen pelkoa. Kun tuollainen asia on nyt uhkaamassa, niin etene varovasti ja keskity mieluummin laatuun kuin määrään.Sinulla on määränpää. Pidä se tiukasti mielessä nyt, kun niin moni asia on kiskomassa sinua eri suuntiin. Ole itsellesi tiukka, mutta armollinen.Haluat auttaa eräitä sinulle etäisiä ihmisiä, mikä kummastuttaa joitakin. Joudut perustelemaan asian, mutta se auttaa myös sinua muutenkin eri selvittelyissä.Mielesi tekee tehdä niin monia asioita, että se näyttää ulkopuolisesta jopa koomiselta. Opettele keskittymistä tai ainakin tee niin, että hoidat yhden homman kerrallaan.Myönnä reilusti, jos olet omastakin mielestäsi kohdellut erästä väärin. Se antaa niin paljon paremmat lähtökohdat teidän yhteiselle tulevaisuudellenne.Määrä vai laatu? Molempi parempi tai sitten ei. Käsite laatuaika soveltuu johonkin tilanteeseen. Toisaalta ajan määrä sopii joidenkin kanssa elettyyn aikaan. Ratkaisu on tapahtumakohtainen.Muista, että karavaani kulkee, vaikka koirat miten haukkuisivat. Toisten puheiden kuunteleminen ja niiden mukaan toimiminen vievät sinua harhaan. Keskity omaasi.Aika kulkee eteenpäin. Lapsuudesta jääneet muistot nousevat ajoittain mieleesi, mutta tutkailtuasi niitä, voit panna ne taas takaisin muistojen arkistoon. Kaikkea ei voi säilöä.Sinulle uskotaan salaisuus, joka kutkuttaa ja polttelee mielessäsi. Pysyttele lujana, sillä tuon salaisuuden pysyminen salaisuutena on erittäin tärkeää.Uudet mahdollisuudet pelottavat, mutta ethän sinä voi jäädä koko elämäsi ajaksi paikallesi. Ottamalla edes haparoivia askelia sinä saat tuntumaa ja vähän vähältä varmuutta uuteen.Kultainen keskitie on tietysti tylsä, mutta toisaalta monta kertaa se on paras tapa siirtyä vaivatta tilanteesta toiseen. Rakenna itsellesi haastavampaa ympäristöä vasta myöhemmin.Elämäntilanteen muuttuminen tuuditti ystäväsi luuloon, että hänen velvollisuutensa olisivat vähentyneet samassa mitassa. Tue häntä järkytyksessä asiantilanteen paljastuttua toiseksi.