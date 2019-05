Horoskooppi

Horoskooppi 14.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Varo, ettet asetu samaan vanhaan tilaan, josta olit jo luullut kasvaneesi ulos. Katso sielusi peilistä sisään: sinä olet jo varttunut vastuunkantajaksi.Iloitse siitä, että sydämesi lyö tiettyjen asioiden kohdalla samalla innolla kuin ennen. Se on ominaisuus, josta on syytä pitää kiinni, vaikka keinoja sellaiseen on vaikea keksiä.Virheistä oppii, mutta kuinka kauan tuollainen oppi pysyy mukana? Et enää pane kieltä jäiseen kaiteeseen, mutta ylitoiveikkuus saa uskomaan erään vakuutteluja. Viisastu.Nyt on korkea aika ja vieläpä sopiva hetki tehdä isoja päätöksiä, jotka vievät elämääsi suloisesti eteenpäin. Älä siis epäröi vaan toimi jo nyt.Tunteittesi kiitoradalla ei ole mitään syytä jarrutella, sillä muuten lentoonlähtö on tosi vaikeaa. Pane siis kaikkesi siihen, mihin olet ryhtymässä.Päivä päivältä toteutuva kesän lähestyminen tuo ilon, jollaista et ole vuosiin kokenut. Tiettyjen tapaamisten odotus siivittää sinut uusiin voittoihin.Arjen rutiinit uhkaavat hukuttaa arjen pienet ilot. Ole siis tarkkana, sillä arkipoluillasi kasvaa niin vanamoja kuin muitakin tarkkuutta vaativia kaunokaisia.Huopanen ei hiljennä enää askeleitasi. Kevyin kengin on hyvä vaeltaa. Sydämesi saa nyt sellaista ravintoa, jota se ei ole aikoihin saanut lähipiiristäsi.Nosta katseesi kotoa maailmalle ja mieti, mistä kaikesta olet jäänyt paitsi. Sen jälkeen tartu elämään ja rupea etsimään noita täyttymyksen palasia.Mietit, miten sinusta tuli sellainen kuin olet, vaikka muitakin vaihtoehtoja olisi ollut. Tuollainen ajatusleikki poikii monia kysymyksiä, joiden vastauksiin voi olla kiire.Vaikeat ajat ja hankaluudet opettavat sopeutumaan ja käsittelemään monia erilaisia tunteita. Olet nyt päässyt selville vesille ja voit keskittyä jälkihoitoon.Kevään lämpö valtaa sydämesi, vaikka ulkoinen sää ei sitä täysin tukisikaan. Iloitse niistä pienistä ja suuremmista asioista, jotka auttoivat sinut tähän tilanteeseen.