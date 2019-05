Horoskooppi

Horoskooppi 11.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Väärinkäsitys uhkaa sinun ja erään välejä. Yritä selvittää ne ennen kuin joudutte turhaan hankauksiin. Olette kuitenkin aika monesta asiasta samaa mieltä.Tänä viikonloppuna pääset kiittämään erästä iloisesta ja onnellisesta tuokiosta. Saatte nauttia sen tuloksista vielä ilahduttavan kauan.Sinua syytetään epärealistisista odotuksista. Toisaalta mihin tämäkin maailma olisi joutunut ilman joidenkin epärealistisia odotuksia. Pidä linjasi.Tunteesi kiskovat sinua kovasti eri suuntiin. Antaudu hetkiseksi niiden vietäväksi, niin osaat aika pian valita tunneparvesta itsellesi mieluisat.Joskus sinäkin teet virheitä. Ennen kuin osoitat syyttävällä sormella erästä, niin tutki kotipesäsi. Sieltä saattaa löytyä myös kateissa ollut korjausavain.Yhteistyöhaluttomuutta esiintyy eräällä aina aika ajoin. Ennen kuin alat moittia häntä, niin mieti keinoja, joilla voisit tukea häntä asiassa.Mieti tarkasti, mitä tahdot, sillä varsinkin romantiikan alueella sinulla on nyt kaikki valttikortit käsissäsi etkä voi hävitä, jos osaat asiasi.Tällainen viikonloppu on jo kauan odottanut tuloaan. Ota siitä kaikki irti, sillä sen ilo kantaa sinua kauas ensi viikollekin asti.Sydämesi antaa hyviä neuvoja, joiden pohjalta syntyy kannaltasi erittäin edullisia sopimuksia. Positiivinen asenne on nyt kaikki kaikessa.Ole konkreettinen äläkä puhu puutaheinää. Avoin rehellisyys tuottaa sinulle uusia ystäviä. Kiristynyt tunnelma erään kanssa alkaa onneksi vähitellen hellittää.Tekemällä nyt tarkat laskelmat sinä onnistut saamaan jotain jopa sukanvarteen. Yllättävä tulos auttaa sinua rakentamaan rauhallisempaa tulevaisuutta.Tuloksellinen viikonloppu! Sinun järjestelykykysi saa jatkuvasti tunnustusta sellaisiltakin tahoilta, joiden kanssa sinulla on muuten suuria ristiriitoja.