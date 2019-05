Horoskooppi

Horoskooppi 10.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Rakkauden arvoitus alkaa jälleen askarruttaa mieltäsi. Miksi se iskee joskus kuin salama ja miksi se kasvaa joskus hitaasti kuin tammipuu? Ajattelutuokiot tekevät aina hyvää.Sinulle on avautumassa iloinen ja pirteä ajanjakso, jolloin turhat tuumailut ja pähkäilyt on syytä siirtää tuonnemmaksi, kun ajat ovat toiset.Eräs yrittää monimutkaistaa yksinkertaista asiaa. Nyt ei ole syytä hermostua vaan selittää hänelle juurta jaksaen, miten asiat oikeasti ovat.Huomaat oppivasi, vaikkakin hitaasti. Anna ajan kulua. Älä lannistu. Jo ensi viikolla olet vankistanut eräät haparoivat asiat vähintäänkin puolirautaisiksi rutiineiksi.Vuorokaudessa on nyt onneksi enemmän valoa kuin vielä vähän aikaa sitten. Hylkää siis kiire ja anna keväälle se, joka keväälle kuuluu. Kyllä sinä ehdit vielä kaikkea!Aloita päivä hymyilemällä peilikuvallesi ja sano: ”Minä olen hyvä ihminen ja pystyn kaikkeen.” Toista sitä jonkin aikaa, niin tunnet muutoksen vatsanpohjassasi.Saat ehdotuksen mukavasta matkasta. Ota se avosylin vastaan, sillä tällaisen alkukevään jälkeen on todella hyvä päästä edes hetkeksi irti kaikesta.Ympärilläsi on kaikenlaista kuhinaa ja hyörinää. Tunnet sen positiivisen vaikutuksen, joka näkyy siinäkin, että lopultakin uskot, ettet ole enää paitsiossa.Joudut sopeutumaan erään oikkuihin. Pure hammasta ja kestä, tämä kevät, mutta mieti sen jälkeen vaihtoehtojasi ja toimi sen mukaisesti.Viikonloppua ei kannata aloittaa jossittelulla vaan toiminnalla. Kerää ystävät yhteen, ja iloitkaa kaikesta siitä ihanasta, jota teille on nyt tarjolla.Anna tunteiden tulla ja haudata sinut pumpuliinsa. Tunteet eivät ole loogisia eikä niitä voi aina hyödyntää arkikäyttöön. Ne vain ovat kuin pilvet.Älä aliarvio kykyäsi muuttaa erään ihmisen elämä paremmaksi. Teon ei tarvitse olla suuri, kunhan se tulee sydämestä, ja sinä osoitat olevasi läsnä.