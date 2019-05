Horoskooppi

Horoskooppi 9.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Harmaa kevääsi saa uutta väriä iloisesta uutisesta. Jos sinusta tuntuu, niin jaa sitä kaikkialle. Ilolla ja onnella kun on joskus taipumus kasvaa jaettuna.Nyt ei kannata murehtia sitä, mikä on loppumassa, vaan iloita siitä, joka on alkamassa. Tuo uusi tuo sinulle mahdollisuuksia ja paljon toivoa.Jotkut sanovat, että vanhetessaan ihminen ymmärtää paremmin, miten maailma toimii. Monelle käy kuitenkin niin, että vuodet vain lisäävät hämmennystä. Elämän kirjo on outo.Saat ihmetyksen aihetta erään toiminnasta. Tuntuu kuin hän ei olisi kuunnellutkaan antamiasi neuvoja ja ohjeita. Säilytä silti malttisi ja väännä asia vielä rautalangasta.Tunteittesi selittäminen vie sinut loputtomalle suolle. Ne eivät koskaan ole loogisia, ja tällä hetkellä sinun on parasta vain noudattaa niiden oikkkuja.Yhdellä ainoalla pienellä, ystävällisellä teolla voi olla jonkun kannalta ratkaiseva merkitys. Älä siis epäröi, jos voit toimia toisia ilahduttavasti.Horisontissa näkyy muutoksia, mutta niitä ei kannata pelätä. Astele rauhallisesti niittypolulla, jolla taivallat. Olet siirtymässä hyvään vaiheeseen.Iloitse siitä, että eräs tekee kaikkensa saadakseen sinut näyttämään mahdollisimman hyvältä. Tuollainen ystävä on arvossa painonsa verran kultaa.Itkupotkuraivarille ei ole nyt sijaa, vaikka sellainen ensimmäisenä mieleesi juolahtikin. Sen sijaan viileä, jopa murhaava lausahdus, on juuri nyt paikallaan.Toisaalta tahtoisit mennä jo tekemään erästä toista asiaa, mutta olet tehnyt itsellesi pyhän lupauksen hoitaa nyt käsilläsi oleva asia pois. Pysy lujana.Käsilläsi on kupliva päivä! Ota siitä kaikki irti, sillä tämänkaltaista päivää ei ole toista tulossa. Huominen on kaukana jossain eikä siitä nyt välitetä.Ilmassa on jännittävää odotusta. Se sysää sinua jo jonkin aikaa vaivanneen jähmettävän pelon pois ja antaa toivon ihanan hengen täyttää sydämesi.