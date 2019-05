Horoskooppi

Horoskooppi 8.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt jäitä hattuun. Aina sopii intoilla, mutta sitten tulee vaihe, jolloin kannattaa ajatella hosumisensa jälkiä. Mieti seuraavaa siirtoasi tarkasti.Mieti, onko nyt oikea hetki aloittaa säästökuuri kesän ilojen rahoittamiseksi. Säästökuurin sijaan voit miettiä tulokuuria, jolla saat kerättyä itsellesi ylimääräistä.Mieleesi nousee koko ajan toinen toistaan houkuttelevampia ajatuksia hetkien viettämiselle kuin tämä askare, jonka parissa nyt olet. Pane ne tiedoksi itsellesi talteen.Raivaa itsellesi omaa aikaa, vaikka astuisitkin sillä tavalla eräiden varpaille. Et nimittäin pääse kehittymään, jos joudut koko ajan kuluttamaan itseäsi.Tuntuu kuin kaikilla ympärilläsi olisi koko ajan jotain jännittävää tekeillä, kun sinä kuljet vain samaa rataa. Älä ajattele toisia vaan ota oman elämäsi ohjat tiukasti käteesi.Kolea kevät alkaa väistyä, sillä horisontissa on jotain uutta ja iloista työntymässä väkisin elämääsi. Ota se avosylin vastaan ja astu uuteen vaiheeseen.Ole tarkka ja lue sopimusten pienellä painettu teksti, jotta sinua ei vain johdettaisi harhaan. Saat sitten tarkkaavaisuudestasi pelkkää kiitosta.Pieni yhteydenotto synnyttää suuren ilon, kun eräs vanha ystävyyssuhde alkaa elpyä. Anna sille aikaa ja pane tarmosi peliin. Koskaan ei ole liian myöhäistä.Nyt on oikea hetki kyseenalaistaa erään ehdotus. Sinulle on tullut myös vankkoja perusteita sille, miksi toimit juuri nyt ja juuri valitsemallasi tavalla.Ajan rattaat pyörivät teit sitten jotain tai et. Se on nyt lohdullista, kun odotat erään päätöksiä sinun esittämiesi toiveiden suhteen.Tarmosi ja energisyytesi alkaa käydä toisten hermoille. Älä silti turhaan kätke sitä vakan alle, mutta mieti, miten annostelet sitä heillekin sopivasti.Sinun ei ole pakko koko ajan suorittaa ja tehdä. Kaikki uskovat sinut vähemmästäkin aikaansaavaksi. Keskellä viikkoa nautittu lepotuokio olkoon ylellisyyttä.