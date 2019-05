Horoskooppi

Horoskooppi 7.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinulta odotetaan enemmän kuin mihin olet mielestäsi valmis. Keskustele toisten kanssa, jotta paine asettuu kaikkien kannalta suotuisalle kohdalle.Ilmassa on jännittävää odotusta. Älä silti menetä sen vuoksi yöuniasi, mutta ole todella tarkkana, sillä kohta tapahtuu jotain todella mukavaa.Työviikkosi jatkuu kuoppaisen maanantain jälkeen tasaisempana ja myötätuulen siivittämänä. Keskitä tarmosi puurtamiseen, jotta viikonlopusta tulisi seesteinen.Tuntuu kuin sisälläsi olisi magneetti, joka vetäisi sinua kohti sinulle hankalia tilanteita. Ole lujana ja mieti kaksi kertaa ennen kuin suostut mihinkään.Tunne-elämäsi kokee keväisen auringon lämmön. Takatalven uhka väistyy ja joudut nyt kieli keskellä suuta etenemään useamman ihmisen tunteiden ristiaallokossa.Kaikki on mahdollista, vaikka siltä ei todellakaan nyt tunnu. Antaudu siis täysin sydämin siihen tehtävään, joka sinulla on käsillä. Siipesi kantavat.Et luota erään lupauksiin, mikä onkin hyvä, sillä olethan joutunut pettymään niin monta kertaa. Anna hänelle silti vielä tilaisuus osoittaa luotettavuutensa.Älä murehdi sitä, joka on loppumassa, vaan iloitse siitä, mikä on alkamassa. Taakse jäävä on tuottanut sinulle paljon iloa, joten sitäkään ei kannata haudata kiven alle.Ole nyt tarkkana, jos olet harkinnut muuttoa, sillä sopivia kohteita on saatavana. Se vaatii valppautta, joten keskity, keskity!Luo katse pukeutumiseesi, sillä tuolla seikalla on suuri merkitys vielä ennen kesää. Jos tunnet itsesi asian suhteen epävarmaksi, käänny asiaa tuntevan ystävän puoleen.Tavoittelet enemmän kuin mihin eräs on valmis. Älä silti anna periksi vaan lähesty asiaa toisella tavalla. Sinulla on hyvät onnistumisen mahdollisuudet.Voimasi alkavat palata tämän viikon aikana väkevästi. Älä jätä asioita puolitiehen vaan napsi voittoja voittojen jälkeen. Se tekee hyvää itsetunnollesi.