Horoskooppi

Horoskooppi 6.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Anna aina palautetta, kun asia sitä vaatii. Muista rakentavan tai raastavan arvostelun ohella myös kiittää, sillä tiedät itsekin, miten paljon kiitoksesta saa.Varastat itsellesi omia hetkiä, kun sinulla ei ole selvästikään omaa aikatilaasi. Rupeapa hiljalleen rakentamaan itsellesi sellaista. Se rauhoittaa.Eräällä tuntuu aina olevan varastossa jotain mukavaa jokaiselle vastaantulijalle. Ei sinun tarvitse samanlaiseen ryhtyä, mutta itseään voisi hivenen koulia.Tärkeintä on tehdä ratkaisu suuntaan tai toiseen. Sen jälkeen tilanne tasaantuu ja voit oikeasti ruveta suunnittelemaan käytännön juttuja.Joko huomaat, että et ole kone vaan sinunkin on pakko pitää taukoja jaksaaksesi? Älä soimaa itseäsi siitä vaan tartu lepohetkiin niiden ansaitsemalla rauhallisuudella.Jos ja kerran olet sopinut jotain, niin yritä, hyvä ihminen, pitää siitä kiinni. Huomaat, että pienistä positiivisista askeleista rakentuu nopeasti pitkä matka.Kotisi herää henkiin, kun saat sinne vieraita. Toisaalta onneen riittää myös rauhallinen ja tyyni mieli. Täydellisyys sisältää vuorotellen molempia.Pelko tulevasta kalvaa mieltäsi, joten sitä olisi hyvä tyynnyttää. Tässä ja nyt on toki vaikea elää, mutta poimi silti tästäkin päivästä yksi, kaksi ilonaihetta.Ole avoin, sillä muuten eräs ei uskalla lähestyä sinua. Ole myös aktiivinen, sillä on vaara, että jäät kaiken muun varjoon. Älä myöskään liioittele näissä asioissa.Anna huolettomuutesi tarttua, sillä tällä hetkellä se on tärkeintä monille, kun kevään velvollisuuksien määrä rupeaa painamaan päälle. Kaiken ehtii ja kaikkea saa tulla vastaan.Lasket ajankäyttöäsi niin, että heikompaa hirvittäisi. Löysää vähän ja jätä loputon kalenterin jumppaaminen pois. Varaa myös itsellesi joka päivä ihan ikiomaa aikaa.Kaipaat hetkeksi elämääsi kiiltokuvahetkiä ilman ainoatakaan huolen häivää. Ole levollisen, sillä sellaisia alkaa pian sinulle ilmaantua.