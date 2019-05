Horoskooppi

Horoskooppi 4.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Iloitset ihmistuntemuksestasi, mutta silti vastaan tulee yllätyksiä. Onneksi tällä kerralla positiivisia, sillä eräs ihminen paljastuu odottamattomaksi helmeksi.Älä anna kateellisuuden pilata keväistä viikonloppuasi. Eräällä ovat tietyt asiat paremmin, mutta se ei ole koko totuus. Ryhdy silti parantamaan omia juttujasi.Käy ennen iso kuulemista pieniä keskusteluja asiasta. Olet tekemässä isoa ratkaisua, mikä vaatii oikeasti valmisteluja eikä onnistu noin vain – ainakaan kunnollisena.Nyt on aika toimia, sanoivat viisaat tai laiskat mitä tahansa. Olet jossitellut ja jahkaillut ihan liian kauan, jotta mikään enää odottamisesta paranisi.Millä tasolla olet mielestäsi erään ihmissuhteen osalta? Kaipaako se päivitystä ennen kuin rupeat suunnittelemaan sen siirtämistä uudelle tasolle?Mitään tässä elämässä ei saa ilmaiseksi, mutta joskus tuntuu, että hinta pienestä voitosta voi olla aivan liian suuri. Harkitse siis tarkkaan seuraavaa siirtoasi.Ystäväsi on hyvä ihminen neuvomaan toisia, mutta hän ei oikein osaa ottaa vastaan arvostelua. Kääri kritiikki kannustukseen, sillä hän oikeasti tarvitsee tukeasi.Näet hyvin kauas, mutta lähinäkösi kaipaa kyllä parannusta. Huomioi kerrankin ystäväsi ennen kuin sinulle joudutaan asiasta suoraan huomauttamaan.Tekemättömiä pikkuasioita on paljon, ja sinua houkuttaa hoitaa ne ensin pois. Varo vain, ettei se ole tekosyy isojen juttujen loputtomaan lykkäämiseen.Huoli ajan kulumisesta haittaa arkeasi. Sen vuoksi olisi parasta hetkeksi unohtaa kaikki. Lähde pitkälle viikonloppukävelylle tai tee spontaani matka lähelle.Olet aika tavalla täynnä itseäsi samaan aikaan, kun mietit sydämessäsi vikojasi. Nyt on siis aika olla hetki oman itsesi kanssa ja pyhittää lepopäivät mietiskelyyn.Terveyshuolten kanssa voisi viettää loputtomasti aikaa, mutta onneksi eräs tulee ja saa sinut unohtamaan taas toviksi harmit ja vaivat. Huomaa universumin tarjoama tuki.