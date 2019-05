Horoskooppi

Horoskooppi 3.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sitkeässä ovat vanhat tavat ja tottumukset. Olet jo koko alkuvuoden kamppaillut niiden kanssa, mutta silti ne yrittävät näennäisen viattomasti käydä kimppuusi.Ota aloite käsiin erään suhteen. Se yllättää hänen lisäksi myös sinut, sillä eihän siitä ole kauaakaan, kun olit hänen suhteensa aivan toista mieltä.Rohkaisevia merkkejä tunne-elämän taivaalla: uudet tuulet voimistuvat niin, että tietty ovi alkaa jo natista saranoillaan. Sen avautumista on kiva odottaa.Oppirahat on maksettu, joten nyt olet sujut universumin kanssa tietyistä jutuista. Vedä hetki henkeä ennen kuin antaudut uusien suunnitelmien vietäväksi.Kiinnitä huomiota terveyteesi äläkä laiminlyö tilaisuuksia kuntoiluun ja terveellisen ravinnon nauttimiseen. Ruumiinkulttuuri mahdollistaa muustakin kulttuurista nauttimisen.Unelmien siivet kantavat sinua nyt kuin tuuli höyhentä. Uskalla lähteä matkaan, jonka tuloksena sinusta tulee aivan uudenlainen.Kevään ihanuus korostuu tavatessasi erään ihmisen kaukaa menneisyydestä. Yhteiset muistot kantavat teidät hetkessä laiturille, jossa voi pohtia uutta lähtöä.Alkuvuodesta tekemäsi rahaan liittyvät päätökset saattavat joutua uudelleenarvioitaviksi. Olet muutamaa kuukautta viisaampi, joten et myöskään tee enää samoja virheitä.Nyt on hyvä panna koko sydämesi ja sielusi siihen, mitä teet. Energiaa siihen kyllä kuluu, mutta toisaalta sitä myös tulvii päätöksen myötä ovista ja ikkunoista.Ilmassa on merkkejä siitä, että työtilanteesi olisi muuttumassa parempaan suuntaan. Moni muukin tuntuu vaistoavan sen, sillä myös kateuden käryä on havaittavissa.Mieleesi nousee koko ajan asioita, jotka olisi pitänyt tai tulisi tehdä nyt ja heti ja kohta. Kirjaa nuo jutut ylös, mutta pysy nyt lujana, kun sinulla on muuta kesken.Haluat tarjota apua eräälle, mutta toisaalta hän tahtoo kohdata vaikeutensa yksin. Hedelmällinen vuoropuhelu olkoon tämän tilanteen ratkaisu.