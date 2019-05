Horoskooppi

Horoskooppi 2.5.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5. – 21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Aloita viimeinen kevätkuukausi varovasti, mutta lisää sitten ripeästi tahtia. Kaiken päämääränä olkoon nyt levollisen onnellinen kesä, mitä varten tarvitaan työtä.Ole selkeä ja avoin, mikä ei tarkoita sitä, että toisten tulisi saada tai pystyä lukemaan sinua kuin avointa kirjaa. Johdonmukaisuus ja tekojen perustelu ovat asian a ja o.Huomaat monien houkutusten kutsuvat etusormet. Olet kuitenkin tehnyt päätöksesi, joka pysyy. Vähitellen siitä tulee tapa, joka helpottaa elämääsi.Eräät etsivät syntipukkia ärtymyksensä purkamiseksi. Vaikka sinä olisitkin turvassa, niin sinun on syytä nousta hyvissä ajoin puolustamaan ystävääsi.Nyt ei kannata väistellä vaan astua suoraan kohti vaikeuksia. Pelon jätit jo talvella taaksesi. Nyt on puhtaan ja suoran toiminnan hetki.Tarvitset kauniita ja viisaita sanoja ystäväsi lohduttamiseksi. Etsi niitä huolella ja antaumuksella, sillä osuva tiivistys muistetaan kauan.Vanhassa vara parempi, mutta miten vanhassa ja millainen? Joskus saamasi apupaketti on nyt jo menneen talven lumia. Sen sijaan kannattaisi varmaan hakea uudempia ajatuksia.Ja yhtäkkiä tuntuu kuin maailma olisi täynnä ihmisiä, jotka tahtovat auttaa. Kun et epäröi antaa itse apua, niin miksi sitten torjuisit hädän hetkellä toisten avun?Kuulet uutisia, jotka merkitsevät päivän muuttumista kaavailtua hauskemmaksi. Ajatus erään tuottamasta ilosta yllättää sinut, sillä olit jo kauan sitten luopunut toivosta.Tietystä työrytmistä kiinni pitäminen antaa turvaa ja varmuutta. Muistele aiempaa heinäsirkkamaista hyppelyäsi, niin ymmärrät tilanteen hyvyyden.Varo sanojasi. Yhdenmukainen tai pikemminkin johdonmukainen kielenkäyttö antavat sinulle uskottavuutta niissä piireissä, jotka merkitsevät sinulle eniten.Varmuus tiettyjen päätöstesi oikeellisuudesta kasvaa, kun kuuntelet ihmisiä lähelläsi. Se on hyvä olla tukenasi, kun tulet uuteen risteykseen.