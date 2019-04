Horoskooppi

Horoskooppi 30.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Odotuksesi kevään suuren juhlaan ovat korkealla eivätkä ne petä. Tästä vapusta tulee aika, jota muistelet kauan ja isolla ilolla.Kevään kolea tuuli kantaa ystävyyden viestiä, mikä lämmittää sinun lisäksesi myös monia lähelläsi. Tästä on nyt hyvä jatkaa kohti kesänkin alkua.Vieläkään ei ole myöhäistä korjata niitä laiminlyöntejä, joita olet tehnyt erästä kohtaan. Huomaat, että anteeksipyyntö aiheuttaa kaikissa suurta huojennusta.Epätietoisuus ja -varmuus ovat ikäviä vuodekumppaneita, sillä ne vievät yöunet ja kalvavat energiaa. Syteen tai saveen: nyt sinun on selvitettävä tietyt asiat.Sinua kutsutaan niin moneen suuntaan, että se alkaa jo tuntua huvittavalta. Ota asiat vakavasti ja tee nopeasti ratkaisu tulevan suhteen.Se, mikä jollekin on liikaa, tuntuu sinusta miltei mitättömän vähäiseltä. Kukin meistä on kuitenkin yksilö, joten kaikki on suhteutettava sen mukaan.Olet työntänyt maton alle niin paljon tavaraa, että se alkaa jo näkyä möykkyinä. Kurkista nopeasti sinne ja hoitele ainakin suurimmat palaset pian pois.Elämän aikatauluttamiseen kuuluvat olennaisena osana myös tauot. Kaikki ei voi olla pelkkää raatamista – tai myöskään löhöilyä. Tasapainota kaikki rauhassa.Pinnan alla tapahtuu jotain aivan ihanaa. Väreily viestii jo jotain, mutta odotahan, kun ensimmäiset kuplat purskahtavat näkyviin. Se on menoa sen jälkeen.Aktiivisuus luo uutta energiaa. Sohvan pohjalla oleilu antaa rentoutta, mutta pidemmän päälle se uuvuttaa. Rakentamalla sopiva yhdistelmä saat kaikesta parhaat palat.Pakon edessä ja viime hetkellä voi toimia. Olet kuitenkin huomannut, miten paljon ylimääräistä energiaa sellaiseen kuluu. Nyt on hyvä hetki ruveta toimimaan toisin.Eräs tahtoisi ottaa sinulta ohjakset tiettyihin asioihin. Ole lujana, sillä vaikka toisen kyydissä onkin ajoittain helppo olla, niin suunta ei ole aina sinulle mieluinen.